Βρετανία: Ξενοδοχείο στο Μπέρμιγχαμ που φιλοξενεί μετανάστες έγινε στόχος βίαιων επεισοδίων

Δεύτερο ξενοδοχείο που είναι γνωστό ότι φιλοξενεί αιτούντες άσυλο έγινε στόχος βίαιων επεισοδίων χθες Κυριακή το βράδυ κοντά στην Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, ανακοίνωσε η αστυνομία, καθώς βίαιες κινητοποιήσεις της άκρας δεξιάς εναντίον μεταναστών συνταράσσουν τη χώρα εδώ και μέρες.

«Μεγάλη ομάδα» ταραχοποιών «εκτόξευσε αντικείμενα, έσπασε παράθυρα, άναψε φωτιές και στοχοποίησε την αστυνομία» στην περιοχή του ξενοδοχείου Holiday Inn της Τάμγουερθ, εξήγησε η αστυνομία της Στάφορντσιρ σε ανακοίνωσή της· βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως στο ξενοδοχείο αυτό φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

