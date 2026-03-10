Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Βρετανία δεν αναμένεται να αναπτύξει κάποιο από τα δύο αεροπλανοφόρα της στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι το HMS Prince of Wales τέθηκε το Σάββατο σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, γεγονός που πυροδότησε σενάρια για την αποστολή του στην περιοχή.

Ωστόσο, η Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθαρίζει ότι το αεροπλανοφόρο δεν προορίζεται για δράση κατά του Ιράν, αλλά προετοιμάζεται για προγραμματισμένες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

Το περιβάλλον του Βρετανού πρωθυπουργού αρνείται κατηγορηματικά ότι σε αυτό συνέβαλε η στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χλεύασε τον Κιρ Στάρμερ αναφέροντας ότι το Λονδίνο σκέφτεται να εμπλακεί σε έναν πόλεμο τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν ήδη «κερδίσει».

Σημειώνεται ότι το δεύτερο βρετανικό αεροπλανοφόρο, το HMS Queen Elizabeth, βρίσκεται σε φάση συντήρησης και δεν είναι διαθέσιμο.

Προς το παρόν, το μόνο πολεμικό πλοίο που στέλνει η Βρετανία είναι το αντιτορπιλικό HMS Dragon, το οποίο αναμένεται να αναχωρήσει την Τετάρτη και θα χρειαστεί περίπου έως και μία εβδομάδα για να φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 11 βομβαρδιστικά των ΗΠΑ έχουν προσγειωθεί στην βάση Φέρφορντ από την Παρασκευή, γεγονός που σύμφωνα με Βρετανικά μέσα υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για ένα νέο μεγάλο κύμα επιθέσεων. Μεταξύ των αεροσκαφών ήταν τα βομβαρδιστικά B-1B Lancer και B-52 Stratofortress.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και ο υπουργός άμυνας, Τζον Χίλι, υπεραμύνθηκαν των βρετανικών ενεργειών, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη αναπτυχθεί σημαντικές δυνάμεις στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων έξι μαχητικών F-35, συστημάτων αεράμυνας και επιπλέον 400 ατόμων στην Κύπρο. Μια μοίρα τεσσάρων Typhoon επιχειρεί από το Κατάρ και ενισχύθηκε από τέσσερα ακόμη μαχητικά αεροσκάφη την περασμένη εβδομάδα.

Στο εσωτερικό της Βρετανίας, η κοινή γνώμη τάσσεται ξεκάθαρα κατά της εμπλοκής στον πόλεμο. Δημοσκόπηση της YouGov δείχνει ότι το 59% των πολιτών αντιτίθεται στη στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 10 μονάδες μέσα σε μία εβδομάδα.

Το Reform UK, που αρχικά υποστήριζε την εμπλοκή, εμφανίζεται πλέον περισσότερο διστακτικό, ενώ ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, ζητά την ακύρωση της προγραμματισμένης επίσημης επίσκεψης του Βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η κυβέρνηση πάντως ξεκαθαρίζει ότι ο σχεδιασμός της επίσκεψης συνεχίζεται κανονικά, καθώς μια ακύρωση θα αποτελούσε τεράστιο διπλωματικό ρίσκο.

Η Βρετανία έστειλε ένα ακόμη ελικόπτερο στην Κύπρο

Παράλληλα, η Βρετανία έστειλε ένα ακόμη ελικόπτερο για να ενισχύσει την άμυνα των στρατιωτικών της βάσεων στην Κύπρο.

Πρόκειται για ελικόπτερο πολλαπλών ρόλων Merlin Mk2, το οποίο μεταφέρθηκε από ναυτικό αεροσταθμό στην Κορνουάλη και έρχεται να προστεθεί στα δύο ελικόπτερα Wildcat που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Κύπρο από την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους, το Merlin θα προσφέρει «ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας» καθώς έχει τη δυνατότητα να πετά σε υψόμετρο έως και ενός μιλίου, παρέχοντας έγκαιρη προειδοποίηση για τυχόν εισερχόμενους πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε χθες το βράδυ στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι το HMS Dragon θα αναχωρήσει για την Κύπρο μέσα «στις επόμενες δύο ημέρες», καθώς τα πληρώματα του ναυτικού εργάζονται «ακούραστα, 22 ώρες την ημέρα» για να ετοιμάσουν το πολεμικό πλοίο.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.