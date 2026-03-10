Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε την Τρίτη ότι στόχευσε αμερικανική βάση στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ, κέντρο δορυφορικών τηλεπικοινωνιών στο Τελ Αβίβ και διυλιστήριο πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεξαμενές καυσίμων στη Χάιφα δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο για τη Χάιφα.

«Το αρχηγείο του εισβάλλοντος αμερικανικού στρατού στην αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ στην περιοχή του Κουρδιστάν έγινε στόχος πέντε πυραύλων», αναφέρει το IRGC σε ανακοίνωσή του στο κανάλι του στο Telegram.

Επίσης οι Φρουροί της Επανάστασης παρουσιάζουν και φωτογραφία του Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών του Τελ Αβίβ, όπως οι ίδιοι αναφέρουν.

