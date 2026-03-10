Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων επιβάλλουν Ουγγαρία, Κροατία, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη

Η Ουγγαρία απαγορεύει και τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, ντίζελ και βενζίνης 95 οκτανίων και θα ρίξει στην αγορά κρατικά αποθέματα καυσίμων 45 ημερών

Καύσιμα

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, ντίζελ και βενζίνης 95 οκτανίων και θα ρίξει στην αγορά κρατικά αποθέματα καυσίμων 45 ημερών, δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ με ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Οικονομίας Μάρτον Νάγκι.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι η Ουγγαρία θα ορίσει από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς σήμερα, Τρίτη, ανώτατες τιμές για τα καύσιμα για να προστατεύσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Η Κροατία θα θέσει επίσης από σήμερα ανώτατα όρια στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης «ένα σύστημα καθορισμού ανώτατων τιμών για τα πετρελαϊκά προϊόντα».

Η Ταϊλάνδη έθεσε ανώτατο όριο στην τιμή του ντίζελ για 15 ημέρες.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουγγαρία βενζίνη Νότια Κορέα Ταϊλάνδη Κρίση στη Μέση Ανατολή ΚΑΥΣΙΜΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark