Η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Κίνα αναμένεται ότι θα καταγράψει ετήσια αύξηση από 6,5% σε 7,7% το 2024, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ενέργειας της Κίνας.

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στη χώρα θα ξεπεράσει τα 425 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα κατά τη χρονιά που διανύουμε, όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Για το 2024, η συνολική παραγωγή φυσικού αερίου στην Κίνα εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 246 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, καταγράφοντας αύξηση κατά 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η ίδια αναφορά προβλέπει ότι η παροχή του φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο θα παραμείνει σχετικά σταθερή στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, εφιστώντας ωστόσο την προσοχή σε αστάθειες της αγοράς, όπως οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, αλλά και οι ακραίες καιρικές συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

