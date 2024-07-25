Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνάντηση με τον Σύρο ομόλογό του Μπασάρ αλ Ασαντ στο Κρεμλίνο, ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο Τύπου.

"Με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς, υπάρχει μια τάση προς κλιμάκωση, αυτό το βλέπουμε και αυτό αφορά άμεσα και τη Συρία", είπε ο Πούτιν στον Άσαντ.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

"Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και στην περιοχή της Ευρασίας σήμερα, η σημερινή μας συνάντηση είναι πολύ σημαντική για να συζητήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τις εξελίξεις αυτών των γεγονότων, να συζητήσουμε τις πιθανές προοπτικές και τα σενάρια", είπε από την πλευρά του ο Σύρος πρόεδρος στον Πούτιν μέσω Ρώσου διερμηνέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.