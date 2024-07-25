Σε προεκλογική ομιλία του την Πέμπτη στη Σάρλοτ, ο Ντόναλντ Τραμπ, που διεκδικεί και πάλι τον θώκο του προέδρου των ΗΠΑ, θυμήθηκε την προ ημερών επίσκεψή του στο Μιλγουόκι για το Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Αναφέρθηκε στον «The Greek», ξέχασε το δεύτερο σκέλος του προσωνυμίου του Γιάννη Αντετοκούνμπο («Freak»), αλλά υποκλίθηκε με τον τρόπο του και τα λόγια του στο ταλέντο του διεθνούς σούπερ σταρ!

WATCH: Trump just gave a shoutout to NBA Superstar Giannis Antetokounmpo and called him "The Greek" 🤣



"You know the GREEK, he's a good player"



Can't blame him, I've tried everything and I still can't pronounce Antetokounmpo pic.twitter.com/OkkuR478mO — George (@BehizyTweets) July 24, 2024

«Το στάδιο ήταν όμορφο. Το Μιλγουόκι ήταν όμορφο», είπε αρχικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, και στη συνέχεια σχολίασε των σούπερ σταρ των Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας.

«Το Μιλγουόκι ήταν υπέροχο. Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Το γήπεδο είναι καινούριο. Το έφτιαξαν για την ομάδα μπάσκετ, που είναι εξαιρετική. Έχουν τον Έλληνα (“The Greek”), σωστά; Τον Έλληνα. Είναι σπουδαίος παίκτης» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

