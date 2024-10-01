Οι λιμενεργάτες κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών και στον Κόλπο του Μεξικού άρχισαν σήμερα απεργία, διακόπτοντας τη ροή περίπου του μισού εμπορίου της χώρας που διεξάγεται δια θαλάσσης, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για μια νέα σύμβαση εργασίας επειδή δεν ικανοποιήθηκαν μισθολογικά αιτήματα.

Η απεργία μπλοκάρει τα πάντα, από τρόφιμα μέχρι οχήματα, σε δεκάδες λιμάνια από το Μέιν μέχρι το Τέξας, στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης για την οποία αναλυτές προειδοποιούν ότι θα στοιχίζει στην οικονομία δισεκατομμύρια δολάρια κάθε ημέρα και θα ενισχύσει τον πληθωρισμό.

Το συνδικάτο International Longshoremen's Association (ILA), που εκπροσωπεί 45.000 λιμενεργάτες, διαπραγματευόταν με τον εργοδοτικό οργανισμό United States Maritime Alliance (USMX) για την εκπόνηση μιας νέας εξαετούς σύμβασης εργασίας πριν από την προθεσμία που είχε τεθεί για τα μεσάνυχτα της 30ης Σεπτεμβρίου.

«Ως αποτέλεσμα της εκπνοής της κεντρικής συμφωνίας ανάμεσα στον United States Maritime Alliance (USMX) και το International Longshoremen's Association (ILA), πραγματοποιείται στάση εργασίας στον Λιμένα της Βιρτζίνια και άλλα λιμάνια κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής και της Ακτής του Κόλπου», ανακοινώθηκε από την αρχή του Λιμένα της Βιρτζίνια.

Ο USMX και το συνδικάτο δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ωστόσο ο επικεφαλής του ILA Χάρολντ Ντάγκετ είχε δηλώσει νωρίτερα πως εργοδότες, όπως ο όμιλος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk και η εταιρεία του APM Terminals North America, δεν προσέφεραν κατάλληλες μισθολογικές αυξήσεις ούτε συμφώνησαν σε αιτήματα να σταματήσουν προγράμματα για την αυτοματοποίηση του λιμανιού. Ο USMX ανέφερε χθες, Δευτέρα, σε δήλωσή του πως προσέφερε μισθολογικές αυξήσεις κατά σχεδόν 50%.

Η απεργία, η πρώτη του ILA από το 1977, ανησυχεί τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε θαλάσσιες μεταφορές για να εξαγάγουν τα προϊόντα τους ή για να εξασφαλίσουν κρίσιμης σημασίας εισαγωγές. Η απεργία επηρεάζει 36 λιμάνια που διαχειρίζονται προϊόντα, από μπανάνες μέχρι ενδύματα και αυτοκίνητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

