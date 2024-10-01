Λίβανος: Πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Οι άμαχοι αντιμετωπίζουν πάντοτε πρώτοι τις συνέπειες μιας σύρραξης. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους ενόψει της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και μάλιστα με στοιχεία της Δευτέρας, πριν αρχίσει η «περιορισμένης έκτασης», σύμφωνα με τις IDF, επιχείρηση.

Στις φωτογραφίες του Associated Press διακρίνονται οικογένειες με πολλά μικρά παιδιά να κοιμούνται σε δρόμους και πλατείες της Βηρυτού αφού διέφυγαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση αργά τη Δευτέρα για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι στα νότια προάστια της Βηρυτού λόγω επικείμενων αεροπορικών επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ.

Τις τελευταίες 13 ημέρες η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού κλιμακώθηκε δραματικά. Το πολεμικό σκηνικό συνέθεσαν αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με ρουκέτες, οι ταυτόχρονες μαζικές εκρήξεις των βομβητών της Χεζμπολάχ που σκότωσαν δεκάδες και τραυμάτισαν χιλιάδες και τις οποίες ακολούθησε κύμα αεροπορικών επιδρομών και αντίποινων με ρουκέτες.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε πεισμένος, όπως και ο Ισραηλινός ομόλογός του Γιοάβ Γκάλαντ, για την «ανάγκη» να «καταστραφούν οι υποδομές επίθεσης» της Χεζμπολάx, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της επικράτειας του Λιβάνου εναντίον του σιιτικού κινήματος.

Live εικόνα της Βηρυτού ενώ η χερσαία ισραηλινή επιχείρηση είναι σε εξέλιξη:

