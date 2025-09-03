Βρετανία: Προχωρημένες συζητήσεις για την πώληση πολεμικών πλοίων σε Σουηδία και Δανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σουηδία και τη Δανία για την προμήθεια πολεμικών πλοίων, εξέλιξη που μπορεί να δώσει τεράστια ώθηση στην αμυντική βιομηχανία της χώρας. Οι συζητήσεις ακολουθούν την πρόσφατη συμφωνία με τη Νορβηγία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική σύμβαση πολεμικών πλοίων στην ιστορία της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Κυριακή ανακοινώθηκε μια συμφωνία ύψους 10 δισεκατομμυρίων λιρών για την προμήθεια πέντε φρεγατών Type 26, ειδικευμένων στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, στη Νορβηγία. Αξιωματούχοι θεωρούν τις εν λόγω φρεγάτες ως τον «καλύτερο κυνηγό υποβρυχίων στον πλανήτη».

Η συμφωνία χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως «μεγάλη υπόθεση», καθώς θα συμβάλει στη διατήρηση 4.000 βρετανικών θέσεων εργασίας και θα υποστηρίξει περισσότερες από 400 εγχώριες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων 222 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι συζητήσεις με τις άλλες σκανδιναβικές χώρες επικεντρώνονται στις φρεγάτες Type 31 οι οποίες κατασκευάζονται στη Σκωτία.

Πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες ανέφερε στους Financial Times ότι μια συμφωνία μεταξύ της βρετανικής και της δανικής κυβέρνησης είναι «πολύ κοντά, σχεδόν κλειδωμένη». Οι συζητήσεις με τη Σουηδία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι επίσης «πολύ θετικές» αλλά πιο περίπλοκες, καθώς η Στοκχόλμη εξετάζει πολλαπλές βρετανικές επιλογές καθώς και μια ανταγωνιστική προσφορά από τη Γαλλία.

Ο Γκρέιαμ Ντάουνι, βουλευτής των Εργατικών, δήλωσε σύμφωνα με τους Times: «Οι σκανδιναβικές χώρες είναι βασικοί αμυντικοί εταίροι για το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή η συμφωνία θα ενίσχυε και θα εμβάθυνε περαιτέρω αυτές τις σχέσεις καθώς εργαζόμαστε για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας».



