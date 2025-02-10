Βρετανία: Πρώην βουλευτής των Συντηρητικών πολεμάει στην Ουκρανία

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Λιγότερο από έναν χρόνο πριν, ο Τζακ Λοπρέστι ήταν βουλευτής των Συντηρητικών για την εκλογική περιφέρεια Filton και Bradley Stoke, κοντά στο Μπρίστολ. Σήμερα, βρίσκεται στην Ουκρανία, συνεργαζόμενος με τον στρατό της χώρας εναντίον της ρωσικής εισβολής.

Ο πρώην βουλευτής, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως έφεδρος στρατιώτης στο Αφγανιστάν, τόνισε σε συνέντευξή του στον Τρέβορ Φίλιπς, στην εκπομπή Sunday Morning του Sky news, ότι «αν πέσει η Ουκρανία… ξέρουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια».

«Την τελευταία φορά που μίλησα στη Βουλή των Κοινοτήτων, είπα ότι η υπεράσπιση του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινάει από την Ουκρανία», είπε ο Λοπρέστι προσθέτοντας: «Έρχομαι εδώ (στην Ουκρανία) εδώ και δύο χρόνια, βοηθώντας φιλανθρωπικές οργανώσεις να συνεργαστούν με αμυντικές βιομηχανίες στην εκλογική μου περιφέρεια. Και όταν έγινε σαφές ότι η πολιτική κατάσταση στο κόμμα μου ήταν δύσκολη, αποφάσισα πως αν δεν επανεκλεγόμουν, θα ερχόμουν εδώ για να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω. Και ήξερα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι πιθανώς θα κατέληγα στον στρατό, όπως και έγινε».



