Χάος προκλήθηκε σε πτήση Flt. 221 της Alaska Airlines από το Όκλαντ της Καλιφόρνιας με προορισμό το Πόρτλαντ, Όρεγκον, όταν λίγο πριν την απογείωση του αεροσκάφους, ένας επιβάτης άρπαξε τα μαλλιά της γυναίκας που καθόταν στο μπροστινό κάθισμα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση ενός αεροσυνοδού.

Συγκεκριμένα, στο τρομακτικό βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα φαίνεται ο άνδρας αεροσυνοδός να χτυπάει επανειλημμένα έναν άνδρα που ούρλιαζε και βίωνε ένα «βίαιο ιατρικό επεισόδιο», για να απελευθερώσει από τα χέρια του να μαλλιά της γυναίκας που καθόταν μπροστά του.

«Αφήστε τα μαλλιά της!» ακούγεται κάποιος να φωνάζει καθώς ο αεροσυνοδός χτυπάει τον άνδρα που φαίνεται να είναι σε αμόκ και να ουρλιάζει.Μάλιστα φαίνεται κάποια στιγμή να σπρώχνει το πρόσωπο του άνδρα προς τα πίσω, κρατώντας τον στη θέση του, ενώ ο επιβάτης ουρλιάζει.

Τελικά, ο επιβάτης υποχώρησε και άφησε τα μαλλιά της τρομαγμένης γυναίκας, την οποία βοήθησαν άλλοι επιβάτες να απομακρυνθεί.

Alaska Airlines Flight 2221 incident Oakland, CA 2/1/2024 ~10:35 am pic.twitter.com/ND7g1YqUVz — chad_bro_chill_17 (@walterizzle) February 1, 2025

Μετά το χαοτικό ξέσπασμα, το αεροπλάνο επέστρεψε στην πύλη του αεροδρομίου του Όκλαντ, ενώ ο εκτός ελέγχου επιβάτης συνελήφθη και τέθηκε υπό αστυνομική επιτήρηση.

Στη συνέχεια η πτήση ακυρώθηκε.

Η Alaska Airlines επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη σε μία από τις πτήσεις της, καθώς επαίνεσε τις αποφασιστικές ενέργειες του αεροσυνοδού και απαγόρευσε στον ύποπτο όλες τις μελλοντικές πτήσεις με την εταιρεία. «Φάνηκε να βιώνει ένα βίαιο ιατρικό επεισόδιο που περιλάμβανε μια συνεχιζόμενη σωματική επίθεση εναντίον άλλων επιβατών και του πληρώματός μας», εξήγησε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Η ύψιστη ευθύνη των αεροσυνοδών μας είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και του πληρώματος στο αεροσκάφος», δήλωσε η Alaska. «Το πλήρωμά μας ανταποκρίθηκε γρήγορα σε αυτή τη χαοτική κατάσταση και κράτησε όλους τους επισκέπτες ασφαλείς μέχρι να μπορέσουν να επέμβουν οι αστυνομικές αρχές. Προς το παρόν, ο εν λόγω επισκέπτης έχει αποκλειστεί από την Alaska και την Horizon λόγω της φύσης της σωματικής επίθεσης».

Πηγή: skai.gr

