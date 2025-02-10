Ο Στάρμερ απέλυσε τον υφυπουργό Υγείας λόγω υβριστικών μηνυμάτων στο WhatsApp

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο Βρετανόις πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απέλυσε τον Άντριου Γκουίν, υφυπουργό Υγείας, αφού αποκαλύφθηκαν προσβλητικά σχόλια που είχε δημοσιεύσει σε μια ομάδα στο WhatsApp. Ο Γκουίν, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τα σχόλιά του και ζήτησε συγγνώμη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Mail on Sunday, τα μηνύματα περιείχαν σεξιστικά σχόλια για την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, ρατιστικά σχόλια για τη βουλευτή των Εργατικών Νταιάν Άμποτ, αντισημιτικές αναφορές, υποτιμητικά σχόλια για συναδέλφους και προσβλητικές παρατηρήσεις για ψηφοφόρους.

Πηγή: skai.gr

