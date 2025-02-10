Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική οικογένεια επιστρέφουν δυναμικά στα καθήκοντα τους

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Μετά από μία δύσκολη περίοδο λόγω προβλημάτων υγείας, η βασιλική οικογένεια φαίνεται να έχει επιστρέψει στις επίσημες υποχρεώσεις της σε βαθμό που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2023.

Παρά τη συνεχιζόμενη θεραπεία του, ο 76χρονος μονάρχης επιμένει να διατηρεί ένα γεμάτο πρόγραμμα, ζητώντας από τους βοηθούς του να καλύψουν κάθε διαθέσιμο κενό. Σύμφωνα με το περιβάλλον του, η έντονη δραστηριότητα μοιάζει να λειτουργεί ως «το καλύτερο φάρμακο» για τον ίδιο. Αν υπάρχει ένα κενό μόλις μιάμιση ώρας στο ημερολόγιό του, ζητά να το γεμίσει με μια επίσκεψη ή συνάντηση, αποκάλυψε πηγή του παλατιού στους Times του Λονδίνου.

Πέρα από τις επίσημες υποχρεώσεις του, ο βασιλιάς συνεχίζει να έχει και μια έντονη κοινωνική ζωή, γεμάτη ιδιωτικές εκδηλώσεις και εξόδους. Την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποίησε μια ιδιωτική επίσκεψη στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει την παράσταση «Οι Πειρατές της Πενζάνς», ενώ την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί μια έκθεση τέχνης.

Η βασίλισσα Καμίλα, 77 ετών, δεν τον συνόδευσε στο θέατρο, καθώς την ίδια βραδιά παρακάθισε σε δείπνο στη Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, παρέα με τη βραβευμένη ηθοποιό Helena Bonham Carter και τον συγγραφέα και ηθοποιό Sir Stephen Fry.

Πηγή του παλατιού πρόσθεσε στην εφημερίδα: «Μετά τις προκλήσεις του περασμένου έτους, υπάρχει μια πραγματική αίσθηση δυναμισμού και ενθουσιασμού. Υπάρχουν μέρες που είναι δύσκολο για το προσωπικό του παλατιού να συμβαδίσουν, με τόσα πολλά που συμβαίνουν και σε τόσα πολλά διαφορετικά μέτωπα, αλλά αυτό είναι ένα ωραίο πρόβλημα».

Η βασιλική οικογένεια φαίνεται να ακολουθεί τον ρυθμό που δίνει ο βασιλιάς, επιδεικνύοντας δυναμική παρουσία σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, πραγματοποίησε πρόσφατα επίσκεψη στη Σκωτία και στο Τσέσαϊρ της Αγγλίας ενώ το βράδυ της Παρασκευής, απένειμε βραβεία σε νέους περιβαλλοντολόγους που εμπνέονται από το έργο του Earthshot.

Η πριγκίπισσα Κέιτ συνεχίζει τη σταδιακή επιστροφή της στα δημόσια καθήκοντα, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτική εκδρομή με μαθητές στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων. Ακόμα και ο μικρός πρίγκιπας Λούις, μόλις έξι ετών, είχε τη δική του συνεισφορά, καθώς τράβηξε μια φωτογραφία της μητέρας του προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου.

Η πριγκίπισσα Άννα, πραγματοποίησε επίσκεψη στο νοσοκομείο Southmead στο Μπρίστολ για να ευχαριστήσει τους γιατρούς που την περιέθαλψαν πέρυσι, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Την ίδια στιγμή, ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου βρίσκονται στο Νεπάλ.

