Πώς θα επιλεγεί ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών και ο νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι. Με τις εξελίξεις αυτές ανοίγει ο δρόμος, ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια:

Πώς λειτουργεί μια αναμέτρηση για την ηγεσία

Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών. Με το Εργατικό Κόμμα να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή 403 έδρες, αυτό αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από συνδικάτα.

Ποιος αποφασίζει για τον νικητή

Εάν υπάρξουν περισσότεροι από έναν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φίλα προσκείμενοι προς την παράταξη. Ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός.

Πόσο θα διαρκέσει αυτό

Αν και το χρονοδιάγραμμα επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την εκ νέου σύγκληση του κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή, κάτι που προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

Τι συμβαίνει εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος

Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό υποστήριξης, τότε δεν διενεργείται εκλογική διαδικασία. Ο υποψήφιος αναδεικνύεται, χωρίς αντίπαλο, ηγέτης των Εργατικών και γίνεται πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.