Την παραίτησή του από τη θέση του πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ σε δηλώσεις του έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε να παραιτηθεί.

«Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο» ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο».

«Το ερώτημα είναι εάν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κόμματος και την αποδέχομαι με αξιοπρέπεια», συνέχισε. «Κάθε απόφαση που έχω πάρει είχε στόχο να βάζει πρώτα το καλό για τη χώρα. Θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος» ανακοίνωσε.

Ακολούθως, ο Στάρμερ γνωστοποίησε πως μίλησε σήμερα το πρωί και με τον βασιλιά Κάρολο και τον ενημέρωσε για την απόφασή του να παραιτηθεί.

Ζήτησε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσει η υποβολή υποψηφιοτήτων για την ηγεσία στις 9 Ιουλίου, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι τότε, όπως τόνισε, θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού.

Όπως σημειώνει το BBC, αυτό σημαίνει πως ο νέος αρχηγός των Εργατικών θα αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από την επανέναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου τον Σεπτέμβριο.

Ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση της εξουσίας και πως θα υποστηρίξει πλήρως τον διάδοχό του.

Ακολούθως, ευχαρίστησε τους φίλους και τους συναδέλφους του που στάθηκαν στο πλευρό του τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς και το προσωπικό της Ντάουνιγκ Στριτ.

Επίσης, γνωστοποίησε πως αποχωρεί από την πολιτική και θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Όπως είπε χαρακτηριστικά συγκινημένος: «Αφού αποχωρήσω από τη σημαντικότερη θέση της χώρας, θα αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην πιο σημαντική δουλειά. Να είμαι καλύτερος σύζυγος για την υπέροχη σύζυγό μου, τη Βικ, η οποία υπήρξε βράχος δίπλα μου στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Και να είμαι ο καλύτερος πατέρας που μπορώ για τα όμορφα παιδιά μου, που είναι η υπερηφάνεια και η χαρά μου».

7 πρωθυπουργοί μέσα σε 10 χρόνια

Η αποχώρηση του Στάρμερ σημαίνει πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκτήσει τον 7ο πρωθυπουργό του μέσα σε 10 χρόνια. Πριν δύο χρόνια ο απερχόμενος πρωθυπουργός οδήγησε τους Εργατικούς σε σαρωτική εκλογική νίκη, με κοινοβουλευτική πλειοψηφία 174 εδρών.

Η πρωθυπουργία του, ωστόσο, έχει σημαδευτεί από αντιπαραθέσεις και αναδιπλώσεις, μεταξύ άλλων για τα επιδόματα θέρμανσης των ηλικιωμένων και για την απόφαση διορισμού του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον.

Οι Εργατικοί έχουν καταρρεύσει στις δημοσκοπήσεις, ενώ ο ίδιος ο Στάρμερ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής σε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Το Reform UK προηγείται σε περισσότερες από 300 συνεχόμενες πανεθνικές δημοσκοπήσεις, με όλο και περισσότερους βουλευτές των Εργατικών να θεωρούν ότι αν δεν άλλαζε ηγεσία η χώρα, ο Νάιτζελ Φάρατζ θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός.

Φον ντερ Λάιεν: Χάρη σε σας, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ έναν ηγέτη ο οποίος συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρώπης και της Ουκρανίας, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του.

«Γίνατε ηγέτης σε δύο χρόνια εκεί που χρειάζεται πολλά χρόνια σε ορισμένους ηγέτες. Χάρη σε σας, η ασφάλεια της Ευρώπης και της Ουκρανίας ενισχύθηκαν. Ευχαριστώ αγαπητέ Κιρ», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.



European and Ukrainian security is stronger because of you.



Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/XkX53ZEG4b — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2026

Πηγή: skai.gr

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