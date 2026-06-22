Εκλογές ζητάει ο Νάιτζελ Φάρατζ μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που πρωτοστάτησε στο Βrexit, ζητάει εκλογές. Το κόμμα του, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις στη Βρετανία, ζήτησε σήμερα να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ.

Ειδικότερα, ο Φάρατζ σημειώνει: «Δεν φοβάμαι τον Άντι Μπέρναμ ούτε καμία άλλη μαριονέτα του Εργατικού Κόμματος», ενώ ισχυρίζεται πως το «μονοκομματικό σύστημα» των Εργατικών και των Συντηρητικών φοβάται το Reform UK.

Reform demands an election, and we are ready to deliver radical change.



If Labour thinks it can shove another professional politician into No 10, it has another thing coming.



Read my second essay to Britain. 👇 — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 22, 2026

«Γι’ αυτό και ενώνουν τις δυνάμεις τους, για να προσπαθήσουν να μας εμποδίσουν να κερδίσουμε, γι’ αυτό προσπάθησαν να ακυρώσουν τις τοπικές εκλογές και γι’ αυτό θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναβάλουν τις γενικές εκλογές για όσο το δυνατόν περισσότερο», έγραψε.

«Ο Άντι Μπέρναμ έχει βάσιμους λόγους να μας φοβάται. Το Reform είναι το μόνο κόμμα που αφουγκράζεται τις επιθυμίες των εργαζομένων και τους προσφέρει λύσεις, αντί για κολακεία και πατρονάρισμα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.