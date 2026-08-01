Ο Ζελένσκι ζητά από τον Τραμπ να μεσολαβήσει στον Μασκ για το Starlink

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους αξιωματούχους των ΗΠΑ να διευκολύνουν την πρόσβαση της Ουκρανίας στο δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Starlink του Ίλον Μασκ, ώστε να μπορεί να καθοδηγεί επιθέσεις εντός του ρωσικού εδάφους.

Το αίτημα εντάσσεται στην προσπάθεια του Κιέβου να βρει εναλλακτικές λύσεις και να μειώσει την εξάρτησή του από τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την αναχαίτιση των συνεχιζόμενων ρωσικών πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων.

Τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης για τα Patriot μειώνονται, καθώς σημαντικός αριθμός τους χρησιμοποιείται στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Independent, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να υπαναχώρησε από πρόσφατη δέσμευσή του να χορηγήσει στην Ουκρανία άδεια για την εγχώρια παραγωγή των συγκεκριμένων συστημάτων.

Σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση των συνομιλιών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε το αίτημα αυτό απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε και μέλη του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο ότι επιθυμεί το σύστημα Starlink να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της στοχοποίησης στόχων εντός της Ρωσίας, όπως επιβεβαίωσε πρόσωπο που συμμετείχε στη συνάντηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δεσμεύτηκε ότι θα ικανοποιήσει το αίτημα του Ουκρανού προέδρου.

Επί του παρόντος, ο Ίλον Μασκ επιτρέπει τη χρήση του Starlink εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που τελούν υπό ρωσική κατοχή, έχει όμως επιβάλει περιορισμούς στη λειτουργία του συστήματος εντός του ρωσικού εδάφους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες το αίτημα για διεύρυνση της πρόσβασης στο Starlink στις επαφές του με Αμερικανούς αξιωματούχους.





Πηγή: skai.gr

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