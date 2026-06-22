Δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, υποστηρίζουν αυστραλιανά ΜΜΕ

Για κλείσιμο της δικαστικής εκκρεμότητας αναφορικά με την έκδοση του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία κάνουν λόγο εδώ και λίγες ώρες αυστραλιανά μέσα.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι ελληνικό δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999, σε νυχτερινό κέντρο του Σίδνεϊ, δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές που να επιβεβαιώνει τις σχετικές πληροφορίες, ενώ και ο δικηγόρος του διαψεύδει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δαλαμάγκας, ο οποίος φέρεται να διέφευγε της σύλληψης για περίπου 27 χρόνια, εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ελληνικό χωριό νωρίτερα μέσα στον μήνα, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ελπίδες της οικογένειας του θύματος ότι η υπόθεση θα οδηγούνταν επιτέλους ενώπιον της αυστραλιανής Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα, το δικαστήριο έκρινε ότι η έκδοση του 56χρονου δεν είναι δυνατή, διότι έχει παρέλθει το χρονικό όριο παραγραφής που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για το συγκεκριμένο αδίκημα. Η απόφαση αυτή σημαίνει πρακτικά την απόρριψη του αιτήματος έκδοσης προς τις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στην Αυστραλία όσο και στην ελληνική ομογένεια, καθώς συνδέεται με ένα βίαιο περιστατικό που είχε συγκλονίσει την ελληνική παροικία του Σίδνεϊ στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Πηγή: skai.gr

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