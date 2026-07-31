Banderol: Ο νέος φθηνός ρωσικός πύραυλος που παραλύει τα λιμάνια της Οδησσού

Τα λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχονται ολοένα και συχνότερα επιθέσεις με έναν νέο τύπο ρωσικού πυραύλου, τον Banderol, του οποίου το βασικό πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, ο πύραυλος, η ανάπτυξη του οποίου ξεκίνησε το 2021, σχεδιάστηκε για να καλύψει το κενό ανάμεσα στα φθηνά αλλά αργά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed και στους ταχύτερους και πολύ πιο ακριβείς πυραύλους κρουζ Kh-101, δήλωσε ο επίτροπος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την πολιτική κυρώσεων, Βλαντισλάβ Βλασιούκ. Όπως ανέφερε, οι εκδόσεις που χρησιμοποιούνται φέτος περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων ξένης προέλευσης.

«Πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο όπλο», δήλωσε ο Βλασιούκ σε δημοσιογράφους, παρουσιάζοντας τμήμα ενός πυραύλου Banderol που είχε εκτοξευθεί πέρυσι. «Η πλειονότητα των επιθέσεων στις λιμενικές υποδομές της Οδησσού πραγματοποιείται με πυραύλους Banderol.»

Σύμφωνα με τον Βλασιούκ, το γραφείο του εκτιμά ότι περίπου το 80% των επιθέσεων στα λιμάνια της ευρύτερης περιοχής της Οδησσού, συμπεριλαμβανομένων του Τσορνομόρσκ και του Πιβντένι, πραγματοποιούνται με πυραύλους Banderol.

Η πολεμική κεφαλή του πυραύλου ζυγίζει περίπου 150 κιλά, μεγαλύτερη από εκείνη των Shahed, ενώ η ταχύτητά του είναι τόσο υψηλή που τα νεότερα ουκρανικά αναχαιτιστικά drones δεν μπορούν να τον προλάβουν.

Την ίδια στιγμή, το κόστος του, που εκτιμάται μεταξύ 150.000 και 300.000 δολαρίων ανά μονάδα, είναι αρκετά χαμηλό ώστε να μην δικαιολογεί, σύμφωνα με τους Ουκρανούς αξιωματούχους, τη χρήση ακριβών αντιαεροπορικών πυραύλων, όπως οι Patriot, των οποίων τα αποθέματα μειώνονται τόσο στην Ουκρανία όσο και διεθνώς.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, Ντμίτρο Πλετέντσουκ, ανέφερε ότι οι πύραυλοι Banderol, λόγω της ταχύτητας και της ευελιξίας τους, δεν θυμίζουν συμβατικούς πυραύλους.

«Από πλευράς ταχύτητας και ευελιξίας, δεν πρόκειται ακριβώς για πύραυλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πύραυλος έχει μήκος περίπου πέντε μέτρα, με τετραγωνισμένη άτρακτο, ίσιες αναδιπλούμενες πτέρυγες, τρία αναδιπλούμενα πτερύγια στην ουρά και δύο αναδιπλούμενα πτερύγια καθοδήγησης κοντά στο ρύγχος.

Παρότι μπορεί να εκτοξευθεί από μεγάλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης αυτονομίας, όπως το ρωσικό Orion, ο σύμβουλος ηλεκτρονικού πολέμου Σέρχιι «Flash» Μπεσκρέστνοφ επισήμανε σε ανάρτησή του στις 28 Ιουλίου την πρόσφατη εμφάνιση και επίγειων εκτοξευτών.

«Ως προς τον συνδυασμό εμβέλειας και ωφέλιμου φορτίου, μοιάζει περισσότερο με τον ουκρανικό Ruta Block 1, αν και εκείνος χρησιμοποιεί ισχυρότερο κινητήρα, ενώ ο Banderol βασίζεται σε τροποποιημένους κινεζικούς μικρούς κινητήρες τζετ που προορίζονταν για πολιτική χρήση», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα πυραύλων του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Άμυνας, Φάμπιαν Χόφμαν.

Η Ουκρανία εκτιμά ότι η Ρωσία παράγει εκατοντάδες πυραύλους Banderol κάθε χρόνο, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η αυστηροποίηση των κυρώσεων στα ξένα εξαρτήματα θα μπορούσε να περιορίσει την παραγωγή τους.

Οι πύραυλοι έχουν σχετικά μικρή εμβέλεια, λίγων εκατοντάδων χιλιομέτρων, γι' αυτό και η Ρωσία τους εκτοξεύει από την Κριμαία με στόχο την Οδησσό. Το λιμενικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής της Οδησσού αποτελεί τη βασική πύλη των ουκρανικών εξαγωγών, κυρίως σιτηρών και ελαιούχων σπόρων.

«Η λειτουργία του θαλάσσιου διαδρόμου μας έχει ουσιαστικά επιβραδυνθεί. Δεν έχει σταματήσει εντελώς, όμως η κίνηση έχει μειωθεί σημαντικά. Περισσότερα από 20 πλοία έχουν υποστεί ζημιές», δήλωσε ο Πλετέντσουκ. Παρά ταύτα, εμφανίστηκε αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι ο αριθμός αυτός είναι μικρός σε σύγκριση με τα περίπου 200 ρωσικά πλοία που, σύμφωνα με την Ουκρανία, έχουν βυθιστεί στη Μαύρη και την Αζοφική Θάλασσα.

Πιο απαισιόδοξος εμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Σόμπολ, ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής εταιρείας Marelis Navigation με έδρα την Οδησσό, ο οποίος εκτίμησε ότι τα λιμάνια της περιοχής, η τελευταία άμεση δίοδος της Ουκρανίας προς τη Μαύρη Θάλασσα, είναι «κατά 98% κλειστά».

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά για διακοπή των ουκρανικών εξαγωγών και εισαγωγών μέσω λιμένων βαθέων υδάτων», δήλωσε.



Πηγή: skai.gr

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