Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένας εκ των Κέμι Μπάντενοκ και Ρόμπερτ Τζένρικ θα είναι ο/η διάδοχος του Ρίσι Σούνακ στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος στη Βρετανία.

Στην τελευταία ψηφοφορία των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Τόρις πριν το τελικό ζευγάρι υποψηφίων τεθεί στην κρίση της βάσης του κόμματος, η τέως υπουργός Επιχειρήσεων έλαβε 42 ψήφους και ο πρώην υφυπουργός Μετανάστευσης 41 ψήφους.

Στην τελευταία αυτή στροφή πριν από την τελική ευθεία της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας έπεσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

Ο 53χρονος πολιτικός, που εκπροσωπεί την πιο μετριοπαθή πτέρυγα του κόμματος, συγκέντρωσε μόνο 37 ψήφους, παρά το γεγονός ότι στον προηγούμενο γύρο είχε αναδειχθεί πρώτος.

Η Κέμι Μπάντενοκ και ο Ρόμπερτ Τζένρικ προέρχονται από την πιο δεξιά πτέρυγα του Συντηρητικού Κόμματος και μεταξύ άλλων υποστηρίζουν πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική.

Πλέον ο λόγος περνά στα μέλη των Συντηρητικών με τον νικητή να ανακοινώνεται στις 2 Νοεμβρίου.



Πηγή: skai.gr

