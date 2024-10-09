Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έφερε αεροπορικά δρομολόγια πάνω από το Αφγανιστάν

Αεροπορικές εταιρείες έχουν εκτρέψει περισσότερες πτήσεις κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν για να αποφύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με στοιχεία, αυξάνοντας τους χρόνους των πτήσεων και το κόστος των καυσίμων στην τελευταία αναταραχή των δρομολογίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν σε τεταμένη κατάσταση.

Οι πτήσεις πάνω από το Αφγανιστάν αυξάνονταν ήδη τους τελευταίους μήνες, αλλά η αναμονή για την ισραηλινή απάντηση για την ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσαν αυτή την τάση, σύμφωνα με στοιχεία του FlightRadar24.

Την περασμένη εβδομάδα ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) εξέδωσε προειδοποίηση προς τους αερομεταφορείς να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του FlightRadar24, κατεγράφησαν 132 υπερπτήσεις πάνω από Αφγανιστάν στις 29 Σεπτεμβρίου.

Στις 2 Οκτωβρίου, ημέρα μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ο αριθμός αυτών των πτήσεων στον αφγανικό εναέριο χώρο αυξήθηκε σε 176.

Στις 6 Οκτωβρίου, ο ημερήσιος αριθμός είχε αυξηθεί σταθερά σε 222.

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν ότι ο αριθμός των υπερπτήσεων είναι ακόμη μεγαλύτερος τις τελευταίες ημέρες από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία του FlightRadar24.

«Συγκεκριμένα, τις τελευταίες πέντε ή έξι ημέρες, περίπου 350 πτήσεις με διέλευση από το Αφγανιστάν μέσα σε 24 ώρες, σε σύγκριση με περίπου 100 ανάλογες πτήσεις (πριν από ένα χρόνο)», δήλωσε ο Ιχαμουντέν Αχμάντι, εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία του FlightRadar24, η British Airways και η Singapore Airlines χρησιμοποίησαν τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν.

Τα στοιχεία δεν έδειξαν ποιες αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν περισσότερο τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν την τελευταία εβδομάδα.

Η British Airways και η Singapore Airlines δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες είχαν αρχίσει να εκτελούν δρομολόγια μέσω του Ιράν και της Μέσης Ανατολής αφού ο ρωσικός και ουκρανικός εναέριος χώρος παραμένουν κλειστοί για τους περισσότερους δυτικούς αερομεταφορείς από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Η νέα αλλαγή δρομολόγησης δείχνει τους δύσκολους υπολογισμούς που αναγκάζονται να κάνουν αεροπορικές εταιρείες καθώς η ασφάλεια του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή γίνεται πιο επισφαλής και οι φόβοι για περιφερειακό πόλεμο αυξάνονται έναν χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

«Αυτό που ήταν ήδη ένα πολύ περιορισμένο σύνολο επιλογών διαδρομών αφορά τώρα τις τελευταίες επιλογές που υπάρχουν - επομένως στο Αφγανιστάν καταγράφεται περισσότερη κίνηση», δήλωσε ο Μαρκ Ζε, ιδρυτής του οργανισμού ανταλλαγής πληροφοριών κινδύνων πτήσεων OPSGROUP.

Ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας για τους αερομεταφορείς που πετούν πάνω από το Αφγανιστάν δεν ήταν διαθέσιμος από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία πριν από τρία χρόνια - αφήνοντας τις αεροπορικές εταιρείες να βασίζονται στις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών.

«Περιμένω ότι αυτή η αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν, και πιθανώς του Ιράκ, θα συνεχιστεί για αρκετές εβδομάδες τουλάχιστον, έως ότου είτε το Ισραήλ προβεί σε μια κίνηση, είτε η κατάσταση ηρεμήσει», είπε ο Ζε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

