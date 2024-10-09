Air France: Έρευνα για πτήση πάνω από το Ιράκ στην ιρανική επίθεση στο Ισραήλ

Η Air France ανακοίνωσε σήμερα ότι εκκίνησε εσωτερική έρευνα αναφορικά με την πτήση ενός αεροπλάνου της στον εναέριο χώρο του Ιράκ, την 1η Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στο Ισραήλ.

Η εταιρεία τόνισε ότι η πτήση AF662 από το Παρίσι προς το Ντουμπάι ταξίδευε τη στιγμή της επίθεσης μέσω ενός ειδικού διαδρόμου που χρησιμοποιούσαν όλες οι αεροπορικές εταιρείες στο νότιο Ιράκ και δεκαπέντε λεπτά αργότερα έφυγε από τον εναέριο χώρο της χώρας, ο οποίος δεν είχε κλείσει για την εναέρια κυκλοφορία μέχρι τις 20:56 ώρα Ελλάδας.

«Χωρίς να περιμένει οδηγίες από τις ιρακινές αρχές, η Air France αποφάσισε να αναστείλει τις πτήσεις των αεροσκαφών της στον εναέριο χώρο της χώρας από τις 20:00 (ώρα Ελλάδας)», τόνισε η Air France.

«Έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για αυτό το συμβάν», πρόσθεσε.

Η Air France τόνισε επίσης ότι μια άλλη πτήση επέστρεψε στο Παρίσι, ενώ μια τρίτη, από τη Σιγκαπούρη προς το Παρίσι, έκανε μια επιπλέον στάση στο Δελχί για να εφοδιαστεί με περισσότερα καύσιμα ώστε να ακολουθήσει μια μεγαλύτερη διαδρομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

