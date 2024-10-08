Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο πρώην υφυπουργός Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου Τομ Τούγκεντχατ, εκπρόσωπος της μετριοπαθούς πτέρυγας του Συντηρητικού Κόμματος, τέθηκε εκτός κούρσας διαδοχής του Ρίσι Σούνακ στη θέση του αρχηγού των Τόρις και της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία.

Στη νεότερη ψηφοφορία μεταξύ των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας ο 49χρονος πολιτικός έλαβε τις λιγότερες ψήφους, 20, από τους τέσσερις συνδιεκδικητές και αποκλείστηκε.

Στην αυριανή ψηφοφορία μεταξύ των βουλευτών του κόμματος που θα κρίνει το τελικό ζευγάρι πιθανών ηγετών των Συντηρητικών προκρίθηκαν ο 53χρονος πρώην υπουργός Εξωτερικών και Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι, στον οποίο φαίνεται πως συγκεντρώνονται οι ψήφοι των μετριοπαθών βουλευτών και οι εκπρόσωποι της πιο δεξιάς πτέρυγας Ρόμπερτ Τζένρικ και Κέμι Μπάντενοκ.

Ο 42χρονος πρώην υφυπουργός Μετανάστευσης κέρδισε 31 ψήφους και η 44χρονη τέως υπουργός Επιχειρήσεων 30 ψήφους.

Το τελικό ζευγάρι θα τεθεί επί τρεις εβδομάδες στην κρίση της βάσης του κόμματος, με τον επόμενο ηγέτη να ανακοινώνεται στις 2 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.