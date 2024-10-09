Πενήντα λεπτά διήρκεσε η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τα σχέδια του Ισραήλ να πλήξει το Ιράν. Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν τις προηγούμενες ώρες, ο Λευκός Οίκος δεν επιθυμεί ισραηλινό πλήγμα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ ανέβαλε το ταξίδι του στην Ουάσινγκτον. Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διέταξε τον υπουργό του να αναβάλει την επίσκεψη. Ο Νετανιάχου ήθελε πρώτα να μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Μπάιντεν και η ισραηλινή κυβέρνηση να εγκρίνει τα αντίποινα για την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Η αντιπρόεδρος και υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις συμμετείχε στην επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν είχαν επικοινωνήσει για τελευταία φορά στις 21 Αυγούστου, σύμφωνα με δήλωση του Λευκού Οίκου.

Μαζί με τον Νετανιάχου βρίσκονται μεταξύ άλλων ο διπλωματικός σύμβουλος Οφίρ Φαλκ, ο στρατιωτικός γραμματέας Ρόμαν Γκόφμαν, ο αρχηγός του επιτελείου Τζάτσι Μπράβερμαν και ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Γκιλ Ράιχ.

«Αν δεν πολεμήσουμε θα πεθάνουμε... Υπάρχει μόνο μια δύναμη στον κόσμο που πολεμά το Ιράν αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ», ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συνέδριο διάσκεψης των προέδρων.

Και προσέθεσε: «Ωστόσο, δεν είναι μόνο δική μας μάχη, είναι η μάχη για την ελευθερία του κόσμου».

