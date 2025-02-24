Ένας Βρετανός βουλευτής καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 εβδομάδων επειδή γρονθοκόπησε έναν ψηφοφόρο της εκλογικής του περιφέρειας έπειτα από μια βραδινή έξοδο, και πλέον είναι πιθανό να εκδιωχθεί από το κοινοβούλιο και να προκαλέσει εκλογές για την έδρα του, σε μια δοκιμασία για το κυβερνών Εργατικό Κόμμα.

Ο Μάικ Έιμσμπερι αποπέμφθηκε από το Εργατικό Κόμμα μετά τη δημοσιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας που τον εμφάνισαν να γρονθοκοπεί έναν άνδρα τον Οκτώβριο και να τον χτυπά επανειλημμένα αφού ο άνδρας έπεσε στο έδαφος.

Just 3 months ago, Labour MP Mike Amesbury was pushing for 5-year sentences for violent disorder. Fast forward to 2:48 a.m. on Saturday, and he’s caught on video punching one of his own constituents in the street. Irony in full swing, quite literally. #ResignNow pic.twitter.com/U8KSroseLY — Stephen James (@StephenJamesGBR) October 27, 2024

Ο Έιμσμπερι, βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Ρανκόρν και Χέλσμπι στη βορειοδυτική Αγγλία, είχε υποστηρίξει αρχικά ότι ένιωθε ότι βρισκόταν υπό απειλή τη στιγμή του συμβάντος.

🚨 NEW: Suspended Labour MP Mike Amesbury, elected in Runcorn and Helsby, has been charged with assault after punching a constituentpic.twitter.com/t9PMJ5d5Sg — Politics UK (@PolitlcsUK) November 7, 2024

Ο 55χρονος εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Τσέστερ, όπου η εισαγγελέας Άλισον Στόρι είπε ότι ένας πολίτης πλησίασε τον Έιμσμπερι ενώ ο τελευταίος περίμενε σε μια ουρά ταξί λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα στις 26 Οκτωβρίου. Ο πολίτης τον προσέγγισε για να διαμαρτυρηθεί για το κλείσιμο μιας τοπικής γέφυρας, κατσαδιάζοντας τον βουλευτή.

Τότε, ο Έιμσμπερι γρονθοκόπησε τον άνδρα ρίχνοντάς τον στο έδαφος και πετά τον χτύπησε τουλάχιστον πέντε φορές ενώ ο άνδρας ήταν στο έδαφος, τόνισε η εισαγγελέας.

Έπειτα, ο Έιμσμπερι είπε στον άνδρα: «Δεν θα απειλήσεις ξανά τον βουλευτή σου, έτσι; Σκ...φλωρε».

Ο δικηγόρος του βουλευτή, Ρίτσαρντ Ντέρμπι είπε ότι ο Έιμσμπερι μετάνιωσε και ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του αυτή, ζητώντας από το δικαστήριο να του επιβάλει ποινή άμισθης εργασίας.

Ωστόσο, ο δικαστής Ταν Ικράμ δήλωσε: «Η απρόκλητη συμπεριφορά σε κατάσταση μέθης, πρώτες πρωινές ώρες στο δρόμο είναι πολύ σοβαρή για να τιμωρηθεί μόνο με απλήρωτες ώρες εργασίας».

Ο Έιμσμπερι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 εβδομάδων, αφού κρίθηκε ένοχος σε μόνο μια κατηγορία αυτή της παράνομης επίθεσης, αφού δήλωσε ένοχος τον περασμένο μήνα. Θα εκτίσει το 40% της ποινής υπό κράτηση.

Πλέον, μπορεί να απομακρυνθεί από το αξίωμά του αν επαρκής αριθμός ψηφοφόρων της εκλογικής του περιφέρειας υπογράψει αίτημα για διεξαγωγή νέων εκλογών για την κοινοβουλευτική έδρα, κάτι που θα ασκούσε πίεση στους κυβερνώντες Εργατικούς του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο Έιμσμπερι εξασφάλισε άνετα την έδρα για τους Εργατικούς στις εκλογές του Ιουλίου, όπου επικράτησαν με μεγάλη διαφορά.

Έκτοτε όμως το ακροδεξιό κόμμα Reform UK, με επικεφαλής τον Νάιτζερ Φάρατζ, ξεπερνά τους Εργατικούς σε ορισμένες εθνικές δημοσκοπήσεις.

Ο πρόεδρος του Reform UK Ζία Γιούσουφ σε ανακοίνωσή του είπε: «Καλούμε τον Μάικ Έιμσμπερι να κάνει την έντιμη κίνηση και να παραιτηθεί αμέσως ώστε να γίνουν επαναληπτικές εκλογές», για την έδρα του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

