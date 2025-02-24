Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την επιβολή 107 νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας άμεσα τις ρωσικές στρατιωτικές αλυσίδες εφοδιασμού, τα χρήματα με τα οποία στηρίζεται η πολεμική μηχανή του Πούτιν και τους κλεπτοκράτες του Κρεμλίνου, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

Οι κυρώσεις στοχεύουν επίσης «τη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας, οντότητες σε τρίτες χώρες που την υποστηρίζουν και τα εύθραυστα δίκτυα εφοδιασμού στα οποία βασίζεται».

Τα μέτρα θα πλήξουν μεταξύ άλλων:

Παραγωγούς και προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνολογίας: Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις βρίσκονται σε τρίτες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία, η Ταϊλάνδη και κράτη της Κεντρικής Ασίας.

Τη Βόρεια Κορέα: Επιβάλλονται κυρώσεις σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Βόρειας Κορέας, όπως ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, οι οποίοι συνέβαλαν στην αποστολή περισσότερων από 11.000 στρατιωτών στη Ρωσία.

Ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Για πρώτη φορά, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλλει κυρώσεις σε ξένες τράπεζες που υποστηρίζουν τη ρωσική οικονομία. Πρώτη στη λίστα, η OJSC Keremet Bank, με έδρα το Κιργιστάν, που έχει χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση οικονομικών συναλλαγών υπέρ της Ρωσίας.

Ρώσους ολιγάρχες: Επιβλήθηκαν κυρώσεις σε 14 άτομα που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη ρωσική οικονομία. Μεταξύ αυτών είναι ο Ρομάν Τροτσένκο, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες στη Ρωσία, με περιουσία 2,2 δισεκατομμυρίων λιρών (2,6 δισ. ευρώ).

Τον "σκιώδη στόλο" της Ρωσίας: Τα μέτρα περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό 40 επιπλέον πετρελαιοφόρων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των υπό κυρώσεων πλοίων στα 133.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε ότι οι κυρώσεις αυτές είναι η μεγαλύτερη δέσμη περιοριστικών μέτρων των τελευταίων τριών ετών, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της χώρας να στηρίξει την Ουκρανία. «Κάθε διαταραχή στις γραμμές ανεφοδιασμού της Ρωσίας, κάθε ρούβλι που μπλοκάρεται και κάθε κλεπτοκράτης που εκτίθεται είναι ένα βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Η διαρκής ειρήνη θα επιτευχθεί μόνο με τη δύναμη. Γι' αυτό επικεντρωνόμαστε στο να φέρουμε την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση,» πρόσθεσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

