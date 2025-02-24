Η G7 βρίσκεται στα πρόθυρα της αποτυχίας να καταλήξει σε μια κοινή δήλωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η G7 βρίσκεται στα πρόθυρα της αποτυχίας να καταλήξει σε μια κοινή δήλωση για την επέτειο των τριών ετών από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με άτομα έχουν γνώση του ζητήματος, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους.

Οι διπλωμάτες προσπαθούν από την περασμένη εβδομάδα να βρουν έναν συμβιβασμό, αφού οι ΗΠΑ αντιτάχθηκαν στη συμπερίληψη μιας γλώσσας που καταδικάζει τη Μόσχα, η οποία απηχούσε προηγούμενες δηλώσεις της G7, είπαν οι πηγές. Η Ουάσινγκτον διαφώνησε επίσης με την έκκληση για περισσότερες ενεργειακές κυρώσεις ώστε να υποχρεωθεί η Μόσχα να διαπραγματευτεί μια διαρκή ειρήνη.

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει τώρα να αποσύρουν την υποστήριξή τους για μια δήλωση συνολικά, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Πρόσθεσαν ακόμη ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και ότι θα μπορούσε ακόμη να βρεθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η διαφωνία των μελών της G7 έρχεται πριν από τις ψηφοφορίες στα Ηνωμένα Έθνη, όπου οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους διαφωνούν επίσης έντονα για τα ψηφίσματα που θα συζητηθούν αργότερα τη Δευτέρα με αφορμή τα τρία χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πιέσεις σε χώρες για να μπλοκάρει ένα ουκρανικό ψήφισμα που καταδικάζει τη Ρωσία για τον επιθετικό της πόλεμο και θέλει ο ΟΗΕ να υποστηρίξει αντ' αυτού ένα αμερικανικό κείμενο που αποσκοπεί στη χάραξη μιας πορείας προς την ειρήνη, ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Η αμερικανική εκδοχή δεν καταδικάζει τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία ούτε υποστηρίζει αρχές όπως η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα που αποτελούσαν μέρος προηγούμενων ψηφισμάτων του ΟΗΕ που υποστηρίχθηκαν από συμμάχους. Θρηνεί «τις τραγικές απώλειες ζωών σε όλη τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας» και «ζητεί ένα γρήγορο τέλος της σύγκρουσης και παροτρύνει περαιτέρω για μια διαρκή ειρήνη».

Η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται με συμμάχους για ένα κοινό κείμενο προτού μετατοπίσει την εστίαση και τις προσπάθειές της σε μια εναλλακτική λύση. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ άσκησαν ενεργά πιέσεις σε χώρες να ψηφίσουν κατά της ουκρανικής και της ευρωπαϊκής θέσης θα καταστήσει δύσκολο για πολλά κράτη μέλη να υποστηρίξουν το αμερικανικό κείμενο, σύμφωνα με άτομο που έχιε γνώση του ζητήματος.

Πηγή: The Washington Post

