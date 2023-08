Βρετανία: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Κόσμος 18:09, 25.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μετά την αποκάλυψη για την κλοπή αντικειμένων από τις συλλογές του Βρετανικού Μουσείου - Χθες η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met) ανακοίνωσε ότι ανέκρινε έναν άνδρα σχετικά με την αναφερόμενη κλοπή