Γερμανία: Οι νέοι πίνουν και μεθούν και ο υπουργός ανησυχεί

Περιορισμούς στην ευκολία πρόσβασης των νέων στο αλκοόλ θέλει να εισαγάγει ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας καθώς η νεολαία της χώρας κρατά τα πρωτεία στην κατανάλωση από πολύ μικρές ηλικίες.

Είναι μια πρωτιά που κάθε άλλο παρά υπερήφανο κάνει τον υπουργό Υγείας της Γερμανίας Καρλ Λάουτερμπαχ. Η νεολαία πίνει και μάλιστα πολύ. Μέχρι λιποθυμίας. Κρατάει τα πρωτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον σχετικό κατάλογο, όπως επισημαίνει ο Άλμπερτ Τομάσιους επικεφαλής του κέντρου αντιμετώπισης εξαρτήσεων παιδιών και νέων στην Πανεπιστημιακή Κλινική στο Αμβούργο: «Πουθενά δεν γίνεται τόσο μεγάλη κατάχρηση που να οδηγεί στη μέθη όσο στη Γερμανία. Ενα σημαντικό αποτέλεσμα είναι η δηλητηρίαση από το αλκοόλ που οδηγεί σε εισαγωγές σε νοσοκομεία ή και σε παιδιατρικές κλινικές για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων».

Στο στόχαστρο το ποτό με συνοδό

Κάθε χρόνο 2.000 παιδιά κάτω των 15 φτάνουν στα επείγοντα με τοξικά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα τους.

Στη Γερμανία, οι 18χρονοι επιτρέπεται να αγοράσουν οποιοδήποτε αλκοόλ και να το πίνουν δημόσια. Σε ηλικία 16 ή 17 ετών, επιτρέπεται ήδη να αγοράζουν και να πίνουν μπύρα ή κρασί. Και οι 14 ετών και άνω μπορούν να απολαύσουν μια μπύρα αρκεί να συνοδεύονται από τους γονείς τους. Αυτή η αποκαλούμενη «συνοδευόμενη πόση» έχει βρεθεί τώρα στο στόχαστρο του υπουργείου Υγείας.



Το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση δεν είναι καθόλου τυχαίο όπως εξηγούν και οι μελέτες που επικαλούνται οι επιστήμονες: «Αυτοί που ξεκινούν να πίνουν από νωρίς έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν μια εξάρτηση από εκείνους που ξεκινούν σε μεγάλες ηλικίες».



Η μπύρα και το κρασί θεωρούνται κάτι ως παράδοση ως πολιτιστικό αγαθό. Κάτι που θεωρεί απαράδεκτο η Τόγια Ντίμπελ. Από τον Νοέμβριο του 2018 αποφάσισε να αξιοποιήσει την επιρροή της ως Influencerin και έχει ξεκινήσει έναν αγώνα για να περιορίσει την εύκολη πρόσβαση των νέων στο αλκοόλ.



«Tο αλκοόλ είναι ναρκωτικό. Είναι βεβαίως νόμιμο αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο επικίνδυνο. Με ενοχλεί το πώς η κοινωνία μας αντιμετωπίζει το θέμα. Οι Γερμανοί μεγαλώνουν με το αλκοόλ. Οι ενήλικες φυσικά μπορούν να πιουν, αλλά αυτό που με ενοχλεί είναι ότι μπορείς να το βρεις παντού και πολύ εύκολα» υποστηρίζει με μια δόση οργής.

Ενα πανίσχυρο λόμπυ

Η κυβέρνηση επιδιώκει πέραν των απαγορεύσεων να προχωρήσει και σε πιο αποτελεσματικά μέτρα σε ό,τι αφορά την πρόληψη. Κάτι που πολιτικοί και ειδικοί επισημαίνουν ότι έχει καθυστερήσει επικίνδυνα. Για τον Τομάσιους το πρόβλημα είναι φυσικά ότι απέναντι βρίσκεται μια πανίσχυρη βιομηχανία με γεμάτη φαρέτρα.



«Ο μεγαλύτερος εχθρός της πρόληψης είναι η βιομηχανία παραγωγής αλκοόλ που διαθέτει ένα πολύ ισχυρό λόμπυ ακόμα και μέσα στα πολιτικά όργανα λήψης αποφάσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια», λέει χαρακτηριστικά.



Μένει να φανεί εάν τελικά η πολιτική θα μπορέσει τελικά να κάνει το κρίσιμο βήμα. Καλύτερη ενημέρωση, περιορισμοί στις πωλήσεις, μεγαλύτερη φορολόγηση είναι τα μέτρα που προτείνουν όσοι θεωρούν ότι το 1,6 εκατομμύριο των επίσημα αλκοολικών στη χώρα είναι ένα αγκάθι που απειλεί με επικίνδυνες παρενέργειες όλη την κοινωνία.

