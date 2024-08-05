Ένας νεκρός και 3 τραυματίες σε επίθεση με drone στο Μπέλγκοροντ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone στο χωριό Βιαζοβόε στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ.

Ο Γκλαντκόφ τόνισε ότι το drone είχε στόχο ένα λεωφορείο που ανήκε σε μια αγροτική επιχείρηση στο χωριό, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την ουκρανική επαρχία Σούμι.

Το Μπέλγκοροντ δέχεται τακτικές ουκρανικές επιθέσεις με drones, πυροβολικό και χερσαίες δυνάμεις από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

