Βρετανία: 378 συλλήψεις μετά από μια εβδομάδα βίαιων ταραχών από ακροδεξιούς

Οι ταραχές ακροδεξιών που συγκλονίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο για μια εβδομάδα έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε 378 συλλήψεις, αριθμός που συνεχίζει να αυξάνεται με την εξέλιξη των ερευνών για τα βίαια επεισόδια, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική ομοσπονδία αστυνομικών.

«Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 378 συλλήψεις και αναμένουμε ότι ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται καθημερινά καθώς οι δυνάμεις επιβολής του νόμου συνεχίζουν να εντοπίζουν εμπλεκόμενους στα επεισόδια και να συλλαμβάνουν υπεύθυνους», υπογραμμίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως οι αρχές εργάζονται νυχθημερόν για να επιτευχθεί αυτό και οι εμπλεκόμενοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

