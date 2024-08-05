«Γρήγορες» καταδίκες, αποστολή ειδικών αστυνομικών, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε σήμερα μια σθεναρή απάντηση προκειμένου να μπει τέλος στις βιαιοπραγίες της ακροδεξιάς, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μία εβδομάδα μετά την επίθεση με μαχαίρι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρία κοριτσάκια, στη βορειοδυτική Αγγλία και με φόντο τις εικασίες σχετικά με την καταγωγή του υπόπτου, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τα χειρότερα επεισόδια εδώ και 13 χρόνια.

Εκατοντάδες συλλήψεις έλαβαν χώρα στον απόηχο των βίαιων ταραχών των τελευταίων ημερών: λεηλασίες σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, επιθέσεις εναντίον τεμενών, πλιάτσικο σε καταστήματα.

Μετά το πέρας μιας συνεδρίασης για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ανακοίνωσε την κινητοποίηση ενός «μόνιμου στρατού» εξειδικευμένων αστυνομικών για να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Όποιο κι αν είναι το κίνητρό τους, αυτό δεν είναι διαμαρτυρία, είναι ξεκάθαρη βία και δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις εναντίον τεμενών ή εναντίον των μουσουλμανικών κοινοτήτων μας», είπε ο Στάρμερ σήμερα.

«Ο νόμος θα επιβληθεί σε ολική ισχύ σε βάρος εκείνων που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν».

Στην εξουσία εδώ και έναν μήνα, ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε πως «απόλυτη» προτεραιότητά του είναι να μπει ένα τέλος στις ταραχές και ότι «οι ποινικές κυρώσεις θα είναι ταχείες», ενώ «θα διασφαλιστεί ότι οι δρόμοι θα είναι ασφαλείς για τους πολίτες», μετά τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου.

Από χθες το απόγευμα είχε προειδοποιήσει ότι οι ταραξίες «θα μετανιώσουν» που συμμετείχαν στα επεισόδια των τελευταίων ημερών.

Τα επεισόδια ξέσπασαν στο Σάουθπορτ την επομένη της επίθεσης με μαχαίρι σε αυτήν την πόλη, με φόντο τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, που διαψεύστηκαν εν μέρει στη συνέχεια, σχετικά με τη θρησκεία και την καταγωγή του 17χρονου υπόπτου, Άξελ Ρουντακουμπάνα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με διώξεις για ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας. Επισήμως, το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι γεννήθηκε στην Ουαλία, με τα ΜΜΕ να επιβεβαιώνουν ότι οι γονείς του κατάγονται από τη Ρουάντα.

Έπειτα από πολλές ημέρες συγκρούσεων ιδίως στο Λίβερπουλ (βορειοδυτικά), στο Μπέλφαστ (Βόρεια Ιρλανδία) ή ακόμα και στο Μπρίστολ (νοτιοδυτικά), οι συγκεντρώσεις αυτές, με κεντρικό σύνθημα «Αρκετά» ("Enough is enough") ως αναφορά στην άφιξη στη Βρετανία μεταναστών που διαπλέουν τη Μάγχη με σωσίβιες λέμβους, σηματοδοτήθηκαν από επιθέσεις εναντίον δύο ξενοδοχείων που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

Στο Ρόδερχαμ (βόρεια), περισσότεροι από 700 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και έβαλαν φωτιά, με ορισμένους εξ αυτών να φωνάζουν συνθήματα, όπως «Διώξτε τους».

Δώδεκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν και έξι άνθρωποι συνελήφθησαν, με την υπαρχηγό της αστυνομίας του Σάουθ Γιόρκσαϊρ, Λίντσεϊ Μπάτερφιλντ, να διαβεβαιώνει πως ο αριθμός των συλλήψεων θα αυξηθεί «σημαντικά τις επόμενες ημέρες».

Στο Ταμγουόρθ, κοντά στο Μπέρμιγχαμ (κεντρικά), ένα ξενοδοχείο βρέθηκε στο στόχαστρο διαδηλωτών, οι οποίοι «έσπασαν βιτρίνες, έβαλαν φωτιά και επιτέθηκαν στην αστυνομία», σύμφωνα με την αξιωματικό.

Η χώρα δεν έχει ξαναζήσει μια τέτοια έξαρση της βίας από το 2011, μετά τον θάνατο ενός μιγά, του Μαρκ Ντάγκαν, ο οποίος σκοτώθηκε από την αστυνομία στο βόρειο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση που έχουν κάνει βρετανικά ΜΜΕ, περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν συλληφθεί εδώ και μία εβδομάδα. Πολλοί εξ αυτών παρέμειναν υπό κράτηση, αφότου οδηγήθηκαν ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

«Αυτοί οι εγκληματίες θα πληρώσουν το τίμημα», δεσμεύτηκε η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ στο BBC.

«Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι τα δικαστήρια είναι έτοιμα, θα είναι διαθέσιμοι επιπλέον εισαγγελείς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.