Τον Ιανουάριο του 2025, σχεδόν 4,3 εκατομμύρια Ουκρανοί που διέφυγαν από τη χώρα τους, ως συνέπεια του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, έχουν λάβει καθεστώς προσωρινής προστασίας στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι χώρες της ΕΕ που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία είναι η Γερμανία (1,17 εκατομμύρια , 27,3% του συνόλου της ΕΕ), η Πολωνία (993.015, 23,2%) και η Τσεχία (394.985, 9,2%).

Η Ελλάδα φιλοξενεί 32.805 Ουκρανούς πρόσφυγες, σύμφωνα με την Eurostat.

Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε χώρας της ΕΕ, η υψηλότερη αναλογία δικαιούχων προσωρινής προστασίας, ανά χίλια άτομα, καταγράφηκε στην Τσεχία (36,2), την Πολωνία (27,1) και την Εσθονία (26,0), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ ήταν 9,5 ανά χίλια άτομα.

Στις 31 Ιανουαρίου 2025, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν πάνω από το 98,4% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν σχεδόν τους μισούς εκ των δικαιούχων (44,8%). Τα παιδιά αντιστοιχούσαν σχεδόν στο ένα τρίτο (31,8%), ενώ οι ενήλικες άνδρες αποτελούσαν λιγότερο από το ένα τέταρτο (23,4%) του συνόλου.

Σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2024, ο συνολικός αριθμός των ατόμων υπό προσωρινή προστασία στην ΕΕ στα τέλη Ιανουαρίου αυξήθηκε κατά 25.530 (+0,6%).

Υπενθυμίζεται ότι στις 4 Μαρτίου 2022, το Συμβούλιο της ΕΕ διαπίστωσε την ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από την Ουκρανία, λόγω του ρωσικού επιθετικού πολέμου και ενεργοποίησε το καθεστώς προσωρινής προστασίας.

Στις 25 Ιουνίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της προσωρινής προστασίας αυτών των ατόμων από τις 4 Μαρτίου 2025 έως τις 4 Μαρτίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

