Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Βρετανία αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διπλωματική στήριξη της Ουκρανίας, ενόψει του ταξιδιού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Σαουδική Αραβία.

Ο Τζόναθαν Πάουελ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, επισκέφθηκε το Κίεβο το Σαββατοκύριακο για να προετοιμάσει τον Ζελένσκι και την ομάδα του ενόψει των συνομιλιών με Αμερικανούς αξιωματούχους την Τρίτη, με στόχο να αποφευχθεί μια επανάληψη της πρόσφατης καταστροφικής αντιπαράθεσης με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Πάουελ «ιδιαίτερα παραγωγικές» και δήλωσε «ευγνώμων» για τη βρετανική υποστήριξη. «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να φέρουμε μια δίκαιη ειρήνη πιο κοντά και να εξασφαλίσουμε αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως γράφουν οι Times του Λονδίνου, ο Κιρ Στάρμερ εργάζεται από την πλευρά του για να πείσει τον Τραμπ να επαναφέρει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, θεωρώντας το ζήτημα πιο εφικτό και άμεσο σε σχέση με την επανέναρξη της στρατιωτικής βοήθειας, η οποία επίσης έχει ανασταλεί.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στη Σαουδική Αραβία σήμερα για να συναντηθεί με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πριν από τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων. Αν και ο ίδιος δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, ο αρχηγός του επιτελείου του, Άντριι Γιέρμακ, θα ηγηθεί της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Η Βρετανία, δεν θα συμμετάσχει άμεσα, ωστόσο έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να στείλει εκπροσώπους εάν το ζητήσει η Ουκρανία.

Ο Βρετανός ΥΠΕΞ καταδίκασε τα τελευταία ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία ως «απεχθή»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, εξέφρασε την έντονη καταδίκη του για τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τα «απεχθή», μετά από μια σειρά επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους το Σάββατο, 8 Μαρτίου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Λάμι τόνισε ότι η «βάρβαρη επιθετικότητα» της Ρωσίας όχι μόνο δεν κάμπτει το ηθικό των υποστηρικτών της Ουκρανίας, αλλά «ενισχύει την αποφασιστικότητά μας» να σταθούμε στο πλευρό του Κιέβου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι τα συνεχιζόμενα πλήγματα αποτελούν απόδειξη της αδιαφορίας της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου. «Η Ρωσία αποδεικνύει με τη σκληρότητά της, μέρα με τη μέρα, ότι δεν σκέφτεται πώς να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά πώς να καταστρέψει και να συλλάβει περισσότερα», δήλωσε ο Ζελένσκι, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τους διεθνείς ηγέτες και διπλωμάτες που συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Στο μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ηγούνται μιας διεθνούς προσπάθειας για τη δημιουργία ενός «συνασπισμού των πρόθυμων», με στόχο την υποστήριξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, αναμένεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τους ομολόγους του αυτήν την εβδομάδα, ενώ ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ συνεχίζει τις διπλωματικές επαφές. Το Σάββατο, ο Στάρμερ χαιρέτισε τη δέσμευση του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε να «εξετάσει το ενδεχόμενο συνεισφοράς» στον συνασπισμό, μετά από τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους, με τις συνομιλίες των αρχηγών άμυνας να προγραμματίζονται για την Τρίτη στο Παρίσι. Ήδη, αξιωματούχοι από περίπου 20 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές και μέλη της Κοινοπολιτείας, έχουν συμμετάσχει σε προκαταρκτικές συζητήσεις για τον ειρηνευτικό συνασπισμό. Αν και δεν αναμένεται όλες οι χώρες να συνεισφέρουν με στρατεύματα, πολλές εξετάζουν εναλλακτικούς τρόπους στήριξης, όπως οικονομική ή ανθρωπιστική βοήθεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.