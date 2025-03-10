Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα προτείνει «ανακωχή στους αιθέρες και τη θάλασσα» με τη Ρωσία κατά τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αύριο στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε στο AFP υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Έχουμε μία πρόταση για ανακωχή στους αιθέρες και τη θάλασσα, διότι είναι οι επιλογές κατάπαυσης του πυρός που έχουν την ευκολότερη εφαρμογή και εποπτεία και μπορεί κανείς να ξεκινήσει από αυτές», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε.

Ένα παρατεταμένο πάγωμα από την Ουάσινγκτον της ανταλλαγής με την Ουκρανία στρατιωτικών πληροφοριών θα δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, δήλωσε επίσης ο Ουκρανός αξιωματούχος.

«Τα σημαντικό είναι να ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Αν διαρκέσει πολύ, θα δώσει στους Ρώσους σημαντικό πλεονέκτημα», είπε εξηγώντας ότι η διακοπή της λήψης στρατιωτικών πληροφοριών επηρεάζει ήδη τις ικανότητες του Κιέβου να πλήττει στόχους που βρίσκονται στο ρωσικό έδαφος.

Στις αυριανές συνομιλίες στην Τζέντα στόχος θα είναι «να οριστεί ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και μια αρχική εκεχειρία» μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έχει δηλώσει ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ που θα είναι παρών.

«Από την πλευρά μας είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στον εποικοδομητικό διάλογο και ελπίζουμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε για τις απαραίτητες αποφάσεις και τα στάδια», σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ. «Στο τραπέζι βρίσκονται ρεαλιστικές προστάσεις. Το κλειδί είναι να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά», τόνισε.

Χθες Κυριακή το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει σε «αποτελέσματα προκειμένου από τη μία να πλησιάσουμε στην ειρήνη και να συνεχιστεί η υποστήριξη», μια αναφορά που πιθανόν είχε στόχο τις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός ηγέτης έχει ζητήσει να κηρυχθεί εκεχειρία στον αέρα και τη θάλασσα καθώς και να υπάρξει ανταλλαγή κρατουμένων, προκειμένου να δοκιμαστεί η δέσμευση της Ρωσίας στον τερματισμό του πολέμου. Η Μόσχα όμως απορρίπτει την ιδέα της προσωρινής εκεχειρίας.

