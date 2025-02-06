Βρετανία: Νέος πνευματικός ηγέτης των Ισμαηλιτών ο Αλ Χουσάινι

Τέλος εποχής και αρχή μιας άλλης για την ισμαηλιτική κοινότητα. Ο Ραχίμ Αλ Χουσάινι ονομάστηκε την Τετάρτη νέος Αγά Χαν, πνευματικός ηγέτης των εκατομμυρίων Ισμαηλιτών μουσουλμάνων στον κόσμο, μετά τον θάνατο του πατέρα του, πρίγκιπα Καρίμ Αγά Χαν ο Δ', στις 4 Φεβρουαρίου 2025, σε ηλικία 88 ετών.



Σύμφωνα με το BBC, στη διαθήκη του πατέρα του ο 53χρονος ορίζεται ως Αγά Χαν Ε', ο 50ος κληρονομικός ιμάμης των Ισμαηλιτών Μουσουλμάνων. Ο πατέρας του πέθανε την Τρίτη στην Πορτογαλία σε ηλικία 88 ετών.

Ο Αγά Χαν θεωρείται από τους οπαδούς του ως άμεσος απόγονος του Προφήτη Μωάμεθ και αντιμετωπίζεται ως αρχηγός κράτους.Το «Δίκτυο Ανάπτυξης Αγά Χαν» και η θρησκευτική κοινότητα των Ισμαηλιτών ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι «η Αυτού Υψηλότης Πρίγκιπας Καρίμ Αλ-Χουσάινι, ο Αγά Χαν Δ' και 49ος κληρονομικός ιμάμης των σιιτών Ισμαηλιτών Μουσουλμάνων, πέθανε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».Ο πρίγκιπας Ραχίμ είναι ο μεγαλύτερος γιος του πρωηγούμενο Αγά Χαν. Σπούδασε στις ΗΠΑ, έχοντας σπουδάσει συγκριτική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Μπράουν και έχει υπηρετήσει στα διοικητικά συμβούλια διαφόρων φορέων στο Δίκτυο Ανάπτυξης Αγά Καν, την κύρια φιλανθρωπική οργάνωση του πνευματικού ηγέτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τετάρτης.Ο οργανισμός ασχολείται κυρίως με θέματα υγείας, στέγασης, εκπαίδευσης και αγροτικής οικονομικής ανάπτυξης. Δηλώνει ότι λειτουργεί σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για μη κερδοσκοπικές αναπτυξιακές δραστηριότητες.Το Δίκτυο Ανάπτυξης Αγά Καν είπε ότι ο πρίγκιπας Ραχίμ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο του ιδρύματος σχετικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.Στον προηγούμενο Αγά Χαν δόθηκε ο τίτλος της «Υψηλότητος» από τη βασίλισσα Ελισάβετ τον Ιούλιο του 1957, δύο εβδομάδες αφότου ο παππούς του, ο Αγά Χαν Γ', τον έκανε απροσδόκητα κληρονόμο της 1.300χρονης δυναστείας της οικογένειας ως ηγέτη της μουσουλμανικής αίρεσης των Ισμαηλιτών.Στο πέρασμα των δεκαετιών, ο Αγά Χαν Δ' εξελίχθηκε σε επιχειρηματία και φιλάνθρωπο, κινούμενος ανάμεσα στο πνευματικό πεδίο και το κοσμικό με ευκολία.Υπερασπιστής της ισλαμικής κουλτούρας και αξιών, θεωρήθηκε ευρέως ως «γεφυροποιός» μεταξύ των μουσουλμανικών κοινωνιών και της Δύσης παρά - ή ίσως λόγω της- επιφυλακτικότητά του να εμπλακεί στην πολιτική.Ένα δίκτυο νοσοκομείων που φέρουν το όνομα του Αγά Χαν είναι διάσπαρτο σε μέρη όπου η υγειονομική περίθαλψη έλειπε για τους φτωχότερους, όπως το Μπαγκλαντές, το Τατζικιστάν και το Αφγανιστάν, όπου ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για τις αναπτυσσόμενες τοπικές οικονομίες.Οι Ισμαηλίτες έζησαν για πολλές γενιές στο Ιράν, τη Συρία και τη Νότια Ασία προτού εγκατασταθούν επίσης στην ανατολική Αφρική, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία πιο πρόσφατα. Θεωρούν καθήκον να δωρίσουν έως και το 12,5% του εισοδήματός τους στον Αγά Χαν ως διαχειριστή.Οι Ισμαηλίτες στρέφονται στον Αγά Χαν σε θέματα πίστης και καθημερινής ζωής, και οι οπαδοί πιστεύουν στη «γνώση μέσω θεϊκής επιφοίτησης» που του επιτρέπει να ερμηνεύει το Κοράνι.Ο πρίγκιπας Ραχίμ έχει τρία αδέρφια, δύο αδέρφια και μία αδερφή.

