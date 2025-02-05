Ο Αγά Χαν, πνευματικός ηγέτης, φιλάνθρωπος και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Γνωστός για τα άλογα κούρσας του, Βρετανός πολίτης, ήταν ο πνευματικός ηγέτης 12 εκατομμυρίων μελών της ισμαηλικής αίρεσης του Ισλάμ.

Μερικοί πιστεύουν ότι ήταν άμεσος απόγονος του Προφήτη Μωάμεθ.

Κληρονόμησε τον τίτλο του από τον παππού του το 1957 σε ηλικία μόλις 20 ετών και πιστεύεται από τους οπαδούς του ως «ο φέρων τη ζωή».

Παρά την ενίοτε ταραχώδη ιδιωτική του ζωή, παρέμεινε σεβαστός για τα παγκόσμια φιλανθρωπικά έργα, στα οποία έχει προσφέρει μεγάλα κεφάλαια.

Ο πρίγκιπας Καρίμ Αγά Χαν

Σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Δίκτυο Ανάπτυξης Aga Khan ανέφερε: «Η Υψηλότητά του Πρίγκιπας Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49ος κληρονομικός ιμάμης των σιιτών Ισμαηλιτών Μουσουλμάνων και άμεσος απόγονος του Προφήτη Μωάμεθ, απεβίωσε ειρηνικά στη Λισαβόνα στις 4 Φεβρουαρίου 2025, σε ηλικία 88 ετών, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο πρίγκιπας Καρίμ Αγά Χαν ήταν ο ιδρυτής και πρόεδρος του Δικτύου Ανάπτυξης Αγά Χαν. Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του ορισθέντος διαδόχου του.

Οι ηγέτες και το προσωπικό του Δικτύου Ανάπτυξης Aga Khan (Aga Khan Development Network) εκφράζουν τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια της Αυτού Υψηλότητας και στην κοινότητα των Ισμαηλίων παγκοσμίως.

Καθώς τιμούμε την κληρονομιά του ιδρυτή μας, Πρίγκιπα Καρίμ Αγά Χαν, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους συνεργάτες μας για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ατόμων και των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, όπως επιθυμούσε, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή την καταγωγή τους».

His Highness Prince Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49th hereditary Imam of the Shia Ismaili Muslims and direct descendant of the Prophet Muhammad (peace be upon him), passed away peacefully in Lisbon on 4 February 2025, aged 88, surrounded by his family. Prince Karim Aga Khan… pic.twitter.com/bxOyR0TyZr — Aga Khan Development Network (@akdn) February 4, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.