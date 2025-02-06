Έντονα αντιδρά το Πεκίνο στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» με την αποχώρηση των κατοίκων της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας διαμηνύει στην κυβέρνηση Τραμπ ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στην εκτόπιση ανθρώπων από τη Γάζα.



«Η Γάζα είναι η Γάζα των Παλαιστινίων, όχι ένα πολιτικό διαπραγματευτικό χαρτί, πόσω μάλλον ο στόχος ενός νόμου της ζούγκλας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Γκουό Τζιακούν σε τακτική ενημέρωση Τύπου.



Η Κίνα υποστηρίζει σταθερά τα «νόμιμα εθνικά δικαιώματα» του παλαιστινιακού λαού, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

