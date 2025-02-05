Αγά Χαν: Ο ζάμπλουτος πνευματικός ηγέτης των Ισμαηλιτών, με τo δυτικό lifestyle

Ο πρίγκιπας Σαχ Καρίμ Αλ Χουσεϊνί, η Αγά Χαν ο Δ (Aga Khan IV), πέθανε χθες στη Λισαβόνα, τελευταίο τόπο κατοικίας του, σε ηλικία 88 ετών.Η είδηση του θανάτου του έγινε πρωτοσέλιδο σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης καθώς ήταν μια ευρέως αποδεκτή προσωπικότητα, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, τεράστια περιουσία και μυθιστορηματική ζωή.

Ο θρησκευτικός του τίτλος

Ο πρίγκιπας Σαχ Καρίμ Αλ Χουσεϊνί ήταν ο 49ος κληρονομικός ιμάμης ή πνευματικός ηγέτης των ανά τον κόσμο 15 εκατομμυρίων ισμαηλιτών μουσουλμάνων, σέκτα του σιιτικού Ισλάμ.

Οι ισμαηλίτες πιστεύουν ότι ο Αγά Χαν είναι άμεσος απόγονος του Προφήτη Μωάμεθ μέσω του εξαδέλφου και γαμπρού του Προφήτη, του Άλι, πρώτου ιμάμη, και της συζύγου του, της Φάτιμα, κόρης του Προφήτη.

Ήταν ο τέταρτος κάτοχος του τίτλου Αγά Χαν, ο οποίος είχε αρχικά δοθεί στα χρόνια του 1830 από τον αυτοκράτορα της Περσίας στον προ-προπάππο του Καρίμ, όταν αυτός ο τελευταίος είχε παντρευτεί την κόρη του αυτοκράτορα.

Όταν ο παππούς του, ο σουλτάνος Μαχομέντ Σαχ Αγά Χαν πέθανε το 1957, έγινε σε ηλικία 20 ετών ο ιμάμης των ισμαηλιτών μουσουλμάνων. Ο παππούς του επέλεξε ως διάδοχό του τον Καρίμ, αντί για τον γιο του -τον πατέρα του Καρίμ, τον πρίγκιπα Άλι Χαν-, ο οποίος ήταν κάποτε παντρεμένος με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ρίτα Χέιγουορθ, με την οποία είχε αποκτήσει και μία κόρη, ετεροθαλή αδελφή του Αγά Χαν του Δ.

«Εν μία νυκτί, ολόκληρη η ζωή μου άλλαξε εντελώς. Ξύπνησα με σοβαρές ευθύνες έναντι εκατομμυρίων άλλων ανθρώπων. Ήξερα ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψω τις ελπίδες μου να σπουδάσω για διδακτορικό πάνω στην Ιστορία» είχε δηλώσει κάποτε για τον τίτλο που κλήθηκε να υπηρετήσει.

Ο ρόλος του περιλαμβάνε τη θεϊκή καθοδήγηση της κοινότητας των Ισμαηλιτών, τα μέλη της οποίας ζουν στην κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη νότια Ασία, την υποσαχάρια Αφρική, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

12 Νοεμβρίου 2015: Ο Αγά Χαν απευθύνεται στo ακροατήριο,σε ομιλία του στην πανεπιστημιούπολη του Χάρβαρντ, στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης

Θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του διαδόχου του, από το Agha Khan Development Network.

Ο αμύθητος πλούτος, η αγάπη του για τα άλογα κούρσας και οι δύο γάμοι

Ο πρίγκιπας Σαχ Καρίμ Αλ Χουσεϊνί γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1936 στη Γενεύη και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο Ναϊρόμπι της Κένυας.

Αργότερα επέστρεψε στην Ελβετία και φοίτησε στο αριστοκρατικό Le Rosey School, πριν μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να σπουδάσει ισλαμική ιστορία στο Χάρβαρντ.

Ο Αγά Χάν σε ηλικία 21 ετών, στο πλατό του "Face The Nation" στη Νέα Υόρκη, 5 Οκτωβρίου 1958. Ηταν η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στην Αμερική από τότε που έγινε Ιμάμης και ακόμα ήταν φοιτητής στο Χάρβαρντ

Μέλος του διεθνούς τζετ σετ - είχε βρετανική, γαλλική, ελβετική και πορτογαλική υπηκοότητα- ο Σαχ Καρίμ Αλ Χουσεϊνί ήταν από τους πιο πλούσιους ανθρώπου του κόσμου.

Η περιουσία του εκτιμάται σε 13 δισεκατομμύρια δολάρια, χρήματα που προέρχονται από την οικογενειακή κληρονομιά του, την επιχείρησή του εκτροφής αλόγων και τις προσωπικές επενδύσεις του στον τουρισμό και την αγορά ακινήτων.

Μάλιστα, το Forbes περιγράφει τον Αγά Χαν ως έναν από τους δεκαπέντε πλουσιότερους γόνους βασιλικής οικογενείας του κόσμου.

Ο Καρίμ Αλ Χουσεϊνί ζούσε μια πολυτελή ζωή, με ιδιωτικά τζετ, ένα σούπερ γιοτ 200 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες ενώ είχε κάνει δύο γάμους και είχε αποκτήσει 4 παιδιά.

Το 1969 παντρεύτηκε με τη Βρετανή πρώην μοντέλο και διαζευγμένη Σάρα Κρόκερ Πουλ, με την οποία απέκτησε μια κόρη και δύο γιούς. Η Πουλ μετά τον γάμο πήρε τον τίτλο της πριγκίπισσας Σαλίμα. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1995.

Οι γαμήλιες τελετές του Αγά Χαμ και της πριγκίπισσας Σαλίμα πραγματοποιήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου του 1969 (πολιτικές) και στις 28 Οκτωβρίου 1969 (θρησκευτικές) στο σπίτι του Αγά Χαν, στο Παρίσι

Ο Αγά Χαν Δ΄ παντρεύτηκε για δεύτερη φορά στις 30 Μαΐου του 1998 τη γεννημένη στη Γερμανία πριγκίπισσα, (πολύ νεότερή του και επίσης διαζευγμένη) Γκαμπριέλε Θύσσεν, με την οποία απέκτησε ένα γιο. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2014.

Ο Αγά Χαν και η πριγκίπισσα Ιναάρα (όπως ονομάστηκε η γερμανίδα πριγκίπισσα), στην γαμήλια τελετή, στον πύργο του Αγά Χαν στο Gouvieux της Γαλλίας

Η αγάπη του για τα άλογα κούρσας και το μυστήριο με τον Shergar

Το όνομα του Αγά Χαν έγινε επίσης γνωστό στους ιππικούς κύκλους για τις επιτυχίες του ως ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας, ένα από τα πιο διάσημα από τα οποία ήταν το καθαρόαιμο Shergar.

Μετά το θάνατο του πατέρα του το Μάιο του 1960, ο Αγά Χαν είχε αρχικά εξετάσει το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει τη μακρά παράδοση της οικογένειάς του στην εκτροφή καθαρόαιμων αλόγων κούρσας.

Όμως αφού κέρδισε το γαλλικό πρωτάθλημα ιδιοκτητών τέτοιων αλόγων, άρχισε να ασχολείται εντατικά.

«Έφθασα να το λατρεύω», είχε πει το 2013 σε συνέντευξή του στο Vanity Fair. «Σε ενθουσιάζει, είναι μια διαρκής πρόκληση. Κάθε φορά που ζευγαρώνεις, παίζεις μια παρτίδα σκάκι με τη φύση».

Ίσως το πιο διάσημο από τα άλογά του ήταν ο Shergar, που κέρδισε το Epsom Derby, το Irish Derby και το King George, πριν απαχθεί το Φεβρουάριο 1983 από το ιπποφορβείο Ballymany στην Ιρλανδία.

Ζητήθηκαν λύτρα για την επιστροφή του και ύποπτοι θεωρήθηκαν μεταξύ άλλων η μαφία, ο πρώην ηγέτης της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι και ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός (IRA).

Τα λύτρα δεν καταβλήθηκαν και το άλογο δεν βρέθηκε ποτέ.

Το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο

Παρά τον μυθικό πλούτο του και το δυτικό lifestyle του, ο Καρίμ Αλ Χουσεϊνί διέθεσε εκατομμύρια για να βοηθήσει ανθρώπους στα πιο φτωχά μέρη του κόσμου.

«Αν ταξιδέψεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο, βλέπεις ότι η φτώχεια ωθεί σε τραγική απελπισία, και υπάρχει η πιθανότητα οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να βγουν απ' αυτή», είχε δηλώσει το 2007 σε μια σπάνια συνέντευξή του στους New York Times.

Ο Αγά Χαν ίδρυσε το Agha Khan Development Network το 1967. Αυτός ο όμιλος διεθνούς ανάπτυξης απασχολεί 80.000 ανθρώπους και βοηθάει να χτιστούν σχολεία και νοσοκομεία, ενώ παρέχει ηλεκτροδότηση σε εκατομμύρια ανθρώπους στα πιο φτωχά μέρη της Αφρικής και της Ασίας.

Συνδύασε το αναπτυξιακό έργο του με ιδιωτικές επιχειρήσεις, όντας για παράδειγμα ιδιοκτήτης μιας φαρμακευτικής εταιρείας, μιας τράπεζας και ενός εργοστασίου διχτυών αλιείας στην Ουγκάντα.

Βοηθώντας τους φτωχούς μέσω των επιχειρήσεων, είπε στην εφημερίδα, «αναπτύσσουμε προστασία έναντι του εξτρεμισμού» είχε πει ο ίδιος στους New York Times.

«Λίγοι άνθρωποι γεφυρώνουν τόσα χάσματα -ανάμεσα στο πνευματικό και το υλικό, την Ανατολή και τη Δύση, το μουσουλμανισμό και το χριστιανισμό- με τόση χάρη όσο αυτός», έγραφε το Vanity Fair στο άρθρο του το 2013.

