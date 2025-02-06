Πώς τα συνθετικά διαμάντια αλλάζουν τον τεχνολογικό κλάδο

Στην Εστρεμαδούρα της Ισπανίας μία αμερικανική εταιρεία παράγει συνθετικά διαμάντια. Τι είναι όμως τα συνθετικά διαμάντια; Και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και στη βιομηχανία μικροτσίπ; Η Ρεμπέκα Μπράντις φοράει συνθετικά διαμάντια παντού – στο αυτί, στον λαιμό, στο χέρι. Η κοκκινομάλλα Ισπανίδα είναι δικηγόρος και συνεργάζεται μεταξύ άλλων και με το πρώτο εργοστάσιο συνθετικών διαμαντιών της Ισπανίας.



Το εργοστάσιο αυτό βρίσκεται στη φτωχότερη περιφέρεια της Ισπανίας, την Εστρεμαδούρα. Εκεί η αμερικανική επιχείρηση Diamond Foundry τρέχει από το 2023 ένα πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής συνθετικών διαμαντιών.



Η Ρεμπέκα Μπράντις είναι αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού παραρτήματος της Diamond Foundry και αρμόδια για όλα τα νομικά ζητήματα που αφορούν τα περίπου 40 μέλη της ομάδας που είναι κυρίως μηχανικοί με ειδίκευση στη χημεία, τη μηχανική και τις βιομηχανικές εφαρμογές.

Οι επιθυμίες των πελατών αλλάζουν

Η Diamond Foundry δεν είναι η μοναδική επιχείρηση που κατασκευάζει συνθετικά διαμάντια. Ακόμη και η De Beers, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας φυσικών διαμαντιών, επενδύει στα συνθετικά διαμάντια. Η δανέζικη Pandora, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου παγκοσμίως, ανακοίνωσε ήδη από το 2021 πως σύντομα θα πουλάει και συνθετικά διαμάντια – εξηγώντας πως αυτό είναι κάτι που ζητούν οι πελάτες.



«Στις ΗΠΑ πωλούνται περισσότερα συνθετικά παρά φυσικά διαμάντια», δηλώνει η Ρεμπέκα Μπράντις στην DW. Γιατί; Επειδή έχουν πολύ χαμηλότερη τιμή, η οποία συνήθως βρίσκεται περίπου στο ένα δέκατο της τιμής των φυσικών διαμαντιών.

Η ιδιάζουσα περίπτωση των συνθετικών διαμαντιών

Ένας άλλος λόγος είναι πως το image των φυσικών διαμαντιών έχει χαλάσει μέσα στα τελευταία χρόνια. Στο άκουσμα της λέξης «διαμάντια» πολλοί σκέφτονται πλέον την καταστροφή του περιβάλλοντος, απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τη χρηματοδότηση αιματηρών συγκρούσεων σε διάφορες αφρικανικές χώρες.



Ακόμη και ταινίες του Hollywood πραγματεύονται το εν λόγω θέμα, όπως για παράδειγμα το "Blood Diamond” του 2006. Ο Αμερικανός ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας, ήταν και ένας από τους πρώτους επενδυτές της Diamond Foundry, όταν αυτή ιδρύθηκε το 2012 στο Σαν Φρανσίσκο.



Στο ισπανικό Τρουχίγιο, η Diamond Foundry έχει ένα εργοστάσιο έκτασης 6.000 τ.μ. Εκεί τα διαμάντια κατασκευάζονται σε 20 αντιδραστήρες και εν συνεχεία ψύχονται. Όσοι επισκέπτονται το εργοστάσιο μπορούν ωστόσο να δουν τις εγκαταστάσεις μονάχα απ’ έξω.



Αυτό που γνωρίζουμε ότι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες του εργοστασίου είναι πως «ενώ ένα αληθινό διαμάντι χρειάζεται 1.000 χρόνια για να δημιουργηθεί, η Diamond Foundry μπορεί να πάρει ένα μικρό πραγματικό διαμάντι 20 χιλιοστών και θερμαίνοντάς το στους 1.000 βαθμούς και ασκώντας τεράστια πίεση να το μεγαλώσει μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες στο ιδανικό του μέγεθος», εξηγεί στην DW ο Εουγκένιο ντε Αρίμπα, επικεφαλής του εργοστασίου στο Τρουχίγιο.



Εν αντιθέσει με τις απομιμήσεις διαμαντιών, όπως για παράδειγμα αυτά που φτιάχνονται από γυαλί, τα συνθετικά διαμάντια έχουν τις ίδιες υλικές ιδιότητες με τα πραγματικά. Γι’ αυτό και είναι περιζήτητα όχι μόνο ως κοσμήματα, αλλά και στη βιομηχανία λόγω της σκληρότητας και της αντοχής τους στις υψηλές θερμοκρασίες.

Μικροτσίπ από διαμάντια;

Ένας από τους ιδρυτές της Diamond Foundry είναι ο Μάρτιν Ροσάιζεν, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Έχει σπουδάσει πληροφορική και τώρα είναι επιχειρηματίας του τεχνολογικού κλάδου με έδρα στη Silicon Valley. Ο Ροσάιζεν ειδικεύεται μεταξύ άλλων και στην κατασκευή μικροτσίπ από διαμάντια – κάτι που ενδιαφέρει πολύ και την Diamond Foundry.



Το 2023 η εταιρεία κατασκεύασε τον πρώτο δίσκο wafer από συνθετικά διαμάντια με διάμετρο 100 χιλιοστά. Οι δίσκοι wafer είναι λεπτοί δίσκοι πάνω στους οποίους τοποθετούνται τα λεγόμενα μικροτσίπ – συνήθως κατασκευάζονται από πυρίτιο, το οποίο προέρχεται κυρίως από την Κίνα.



Η Diamond Foundry ωστόσο κατασκευάζει τους δίσκους με συνθετικά διαμάντια και λόγω των χαρακτηριστικών αυτού του υλικού βελτιώνεται η ψύξη και η απόδοση των τσιπ.

Με κρατική χρηματοδότηση

Αυτός ο τρόπος κατασκευής δίσκων, όπως και η ιδέα της απεξάρτησης από το κινεζικό πυρίτιο, αρέσει και στην ΕΕ. Γι’ αυτό και στα τέλη του 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για τη διοχέτευση κονδυλίων ύψους 81 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ισπανικού κράτους για το εργοστάσιο της Diamond Foundry. Η κατασκευή τέτοιων δίσκων αναμένεται προσεχώς να επεκταθεί και για την αξιοποίησή τους σε βιομηχανικές εφαρμογές.



Σύμφωνα με την Diamond Foundry, η πρώτη φάση του εγχειρήματος κόστισε περίπου 275 εκατομμύρια ευρώ – και για την παραγωγή τέτοιων δίσκων για τη βιομηχανία μικροτσίπ θα πρέπει να συγκεντρωθούν ακόμη 400 εκατομμύρια ευρώ. Εφ' όσον όλα κυλήσουν βάσει σχεδίου, θα μπορούσε να υπάρχει εδώ το μεγαλύτερο εργοστάσιο διαμαντιών του κόσμου, όπως επισημαίνει ο Αντόνιο Κόρντοβα, υπεύθυνος της Diamond Foundry για την Ευρώπη.

Μία ευκαιρία και για την Εστρεμαδούρα;

Η Εστρεμαδούρα χαίρεται για κάθε επένδυση που γίνεται στην περιοχή. Και αυτό επειδή υπάρχει έλλειψη θέσεων εργασίας και πολλοί αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την περιοχή.



Επί του παρόντος μεγάλες εκτάσεις γης στην περιφέρεια παραχωρούνται σε εταιρείες ρεύματος για την ανέγερση ηλιακών πάρκων – μία εξέλιξη θετική και για την Diamond Foundry, η οποία θέλει μέσα στο έτος να βγει και αυτή κερδισμένη από την ηλιακή ενέργεια που θα παράγει η ίδια, όπως εξηγεί ο Αντόνιο Κόρντοβα.



Στο γειτονικό Κάθερες υπάρχει επιπλέον και ένα ορυχείο λιθίου, ενώ στο Ναβαλμοράλ ντε λα Μάτα η κινεζική εταιρεία Envision πρόκειται να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο μπαταριών σε συνεργασία με τον ισπανικό όμιλο Acciona.



Μέχρι τώρα τα συνθετικά διαμάντια χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο δοκιμαστικά σε μικροτσίπ στις ΗΠΑ από την εταιρεία παραγωγής τσιπ Nvidia. Ο Κόρντοβα όμως είναι πεπεισμένος πως σύντομα θα μπορεί να συμβεί το ίδιο και στο Τρουχίγιο. «Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε βέβαια πολύ μεγαλύτερη βοήθεια από την Ευρώπη και το ισπανικό κράτος», προσθέτει. Ως τώρα για την ανάπτυξη του εργοστασίου και την εξέλιξη των ερευνών η εταιρεία βασίζεται μεταξύ άλλων σε κονδύλια από το Next Generation EU.



