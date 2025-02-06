Στις 04:17 το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου 2023 σεισμός 7,8 βαθμών έπληξε 11 επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας και περιοχές της βόρειας Συρίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και στις δύο χώρες περισσότεροι από 59.000 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 107.000.

Λόγω του σεισμού, που έγινε αισθητός ως την Αίγυπτο, ολόκληρες πόλεις ισοπεδώθηκαν, με τις επαρχίες Χατάι, Καχραμανμαράς και Αντιγιαμάν να έχουν πληγεί περισσότερο.

Δύο χρόνια μετά «την καταστροφή του αιώνα», όπως χαρακτήρισε τον σεισμό ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 670.000 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερ, περιμένοντας να μεταφερθούν στα διαμερίσματα που κατασκευάζει το κράτος.

Σήμερα ο Ερντογάν πρόκειται να μεταβεί στην Αντιγιαμάν, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, για να τιμήσει τη μνήμη των περισσότερων από 53.500 νεκρών που καταγράφηκαν στην Τουρκία, ενώ άλλοι 6.000 έχασαν τη ζωή τους στη Συρία.

Η τουρκική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να κατασκευάσει 650.000 σπίτια, ενώ ο Ερντογάν είχε υποσχεθεί λίγες εβδομάδες μετά τον σεισμό ότι θα παραδίδονταν 319.000 νέα σπίτια μέσα σε έναν χρόνο.

«Είμαστε τυχεροί που έχουμε παραδώσει 201.431 ανεξάρτητες μονάδες στους δικαιούχους τους λιγότερα από δύο χρόνια μετά τον σεισμό», επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης Μουράτ Κουρούμ δήλωσε ότι η κρίσιμη φάση της ανοικοδόμησης έχει ολοκληρωθεί και ότι προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τα σχέδια για την κατασκευή μονάδων κατοικιών και επιχειρήσεων.

Μέχρι στιγμής 189 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους έχουν κριθεί ένοχοι για «αμέλεια» στην τήρηση του οικοδομικού κανονισμού, έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης, ενώ 1.342 δίκες με 1.850 κατηγορούμενους βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προηγήθηκε του Ερντογάν και από το νεκροταφείο της Αντιγιαμάν κατήγγειλε χθες, Τετάρτη, «τις υποσχέσεις που δεν τήρησε» ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο το 30% των έργων ανοικοδόμησης έχει ολοκληρωθεί, ενώ στη Χατάι έχει ολοκληρωθεί μόλις το 18% των κατοικιών που θα κατασκευάζονταν.

«Μόλις τρεις στους δέκα που πίστεψαν τον Ερντογάν έχουν τώρα σπίτια, ενώ οι άλλοι επτά ζουν σε κοντέινερ ή έχουν αναζητήσει καταφύγιο στα σπίτια συγγενών», τόνισε.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) ανέφερε ότι εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία και τη Συρία εξακολουθούν να προσπαθούν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους, ενώ χαρακτήρισε «πολύ αργούς» τους ρυθμούς ανοικοδόμησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

