Ο Ναρέντρα Μόντι εξελέγη επίσημα σήμερα από τους βουλευτές που απαρτίζουν την Εθνική Δημοκρατική Συμμαχία (NDA) ώστε να γίνει πρωθυπουργός της Ινδίας για μία ιστορική τρίτη στη σειρά θητεία, καθώς η πιο πολυπληθής χώρα στον κόσμο επιστρέφει στις κυβερνήσεις συνασπισμού.

Ο Μόντι θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με την πρόεδρο Ντραουπάντι Μούρμου και θα υποβάλει το αίτημά του να σχηματίσει νέα κυβέρνηση. Εκπρόσωπος ενός από τους συμμάχους του δήλωσε πως η ορκωμοσία του έχει οριστεί για μεθαύριο, Κυριακή, το βράδυ.

Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια που το Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) χρειάστηκε την υποστήριξη περιφερειακών κομμάτων προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το κόμμα, που είχε άνετη πλειοψηφία στις προηγούμενες δύο θητείες, εξασφάλισε 240 έδρες στην κάτω βουλή (Λοκ Σάμπα) του Κοινοβουλίου, πολύ κάτω από τις 272 που χρειάζεται να κυβερνήσει μόνο του.

Η NDA εξασφάλισε 293 έδρες στη Λοκ Σάμπα, που αριθμεί συνολικά 543 έδρες, και η συμμαχία INDIA υπό το κεντρώο Κόμμα του Κογκρέσου του Ραχούλ Γκάντι εξασφάλισε τουλάχιστον 230, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Βουλευτές από το BJP και οι σύμμαχοί του, μεταξύ των οποίων το κόμμα Τελούγκου Ντέσαμ (TDP) και το Janata Dal (United), ψήφισαν ομόφωνα υπέρ του Μόντι στην πρώτη συνεδρίαση της συμμαχίας μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 4 Ιουνίου.

Το όνομα του Μόντι προτάθηκε από τον απερχόμενο υπουργό Άμυνας Ράτζναθ Σινγκ με την υποστήριξη και άλλων απερχόμενων υπουργών και ηγετών κομμάτων του συνασπισμού.

Νεοεκλεγέντες βουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη της συμμαχίας ξέσπασαν σε χειροκροτήματα υποστηρίζοντας την υποψηφιότητά του, με ορισμένους να σηκώνονται όρθιοι και να φωνάζουν ρυθμικά "Μόντι, Μόντι!" στην κεντρική αίθουσα του παλιού κτηρίου του κοινοβουλίου.

Η τελετή της ορκωμοσίας του πρωθυπουργού έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Κυριακής, δήλωσε εκπρόσωπος του TDP στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.