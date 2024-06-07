Το Ισραήλ έπληξε χθες Πέμπτη καταυλισμό προσφύγων στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από φονική επίθεση που εξαπέλυσε την προηγουμένη εναντίον σχολείου που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ, την ώρα που ο πόλεμος με τη Χαμάς εισέρχεται σήμερα στον ένατο μήνα του.

Από τον πόλεμο, που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, έχει ισοπεδωθεί μεγάλο μέρος της Λωρίδας της Γάζας και έχουν ξεριζωθεί οι περισσότεροι από τους 2,4 εκατ. κατοίκους του θύλακα, οι οποίοι πλέον είναι και αντιμέτωποι με τον κίνδυνο λιμού.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας, της πρώτης από τον Νοέμβριο όταν οι συγκρούσεις σταμάτησαν για μία εβδομάδα, φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, μία εβδομάδα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρουσίασε έναν νέο οδικό χάρτη.

Επί του πεδίου οι βομβαρδισμοί από την πολεμική αεροπορία, το πυροβολικό και το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ συνεχίστηκαν εναντίον της Λωρίδας της Γάζας.

Στην Ντέιρ αλ Μπάλα έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι ακόμη τραυματίστηκαν τη νύκτα όταν πύραυλος έπληξε το σπίτι οικογένειας στον καταυλισμό αλ Μαγκάζι, σύμφωνα με ιατρική πηγή.

Στην πόλη της Γάζας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από πλήγμα ισραηλινού πυραύλου εναντίον οικίας, επεσήμανε νοσοκομειακή πηγή.

Φεύγουν να γλιτώσουν από τις μάχες

Σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP, ισραηλινά πολεμικά πλοία έριξαν σήμερα πολλούς όλμους εναντίον σπιτιών στην περιοχή του λιμανιού του Σέιχ Αζλίν, δυτικά της πόλης της Γάζας.

Εξάλλου το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε τους καταυλισμούς αλ Μαγκάζι και αλ Μπουρέιζ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, όπως και την πόλη αλ Καράρα, κοντά στη Χαν Γιουνές, αλλά και τη Ράφα, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα, στη νότια Γάζα, ώθησαν ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι να εγκαταλείψουν την πόλη για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Παράλληλα έχει κλείσει το σημείο διέλευσης μεταξύ της Ράφα και της Αιγύπτου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Κάτοικοι της πόλης δήλωσαν ότι άρματα μάχης τα οποία ελέγχουν τη μεθόριο με την Αίγυπτο πραγματοποίησαν πολλές επιδρομές προς το δυτικό και κεντρικό τμήμα της Ράφα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν παγιδευμένοι στα σπίτια τους και αιφνιδιάστηκαν από την επίθεση.

“Ήταν μια από τις χειρότερες νύκτες, κάποιοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στα σπίτια τους και απομακρύνθηκαν σήμερα το πρωί”, δήλωσε ένας Παλαιστίνιος.

Καθώς φεύγουν για να γλιτώσουν από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς, εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι αναζητούν καταφύγιο στην παραλία της Ντέιρ αλ Μπάλα, αν και είναι μολυσμένη από λύματα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το AFPTV.

Η θάλασσα τους προσφέρει μια ανάπαυλα “από τα έντομα, τη ζέστη (…) και την οσμή των πτωμάτων”, δηλώνει ο Μοχάμεντ Γκαμπέν, ένας Παλαιστίνιος που έχει εκτοπιστεί πολλές φορές στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας από την αρχή του πολέμου.

Εξάλλου σήμερα ισραηλινό πλήγμα εναντίον σπιτιού στη Χαν Γιουνές προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων, ανάμεσά τους και παιδιά, επεσήμαναν υγειονομικοί.

Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς, του Ισλαμικού Τζιχάντ και άλλων μικρότερων οργανώσεων επεσήμαναν ότι μαχητές τους εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων σε περιοχές στην κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε “δεκάδες” μαχητές, εντόπισε νέες σήραγγες και κατέστρεψε στρατιωτικές επιδρομές σε επιχειρήσεις του στην αλ Μπουρέιζ και τη Ντέιρ αλ Μπάλα.

“Βάση της Χαμάς”

Χθες Πέμπτη νοσοκομείο στη Γάζα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό σχολείου της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), με τον ισραηλινό στρατό να απαντά ότι στόχος του πλήγματος ήταν “βάση της Χαμάς”.

Στο διπλωματικό πεδίο ο Μπάιντεν παρουσίασε στις 31 Μαΐου οδικό χάρτη τον οποίο, όπως δήλωσε, πρότεινε το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος σε χθεσινή κοινή του ανακοίνωση με πολλούς ηγέτες – ανάμεσά τους της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, του Καναδά και χωρών της Λατινικής Αμερικής-- ζήτησε από το Ισραήλ και τη Χαμάς “να κάνουν τους τελευταίους απαραίτητους συμβιβασμούς”.

Η Χαμάς θα παρουσιάσει την απάντησή της στην πρόταση Μπάιντεν “τις επόμενες ημέρες”, δήλωσε χθες “υψηλόβαθμο στέλεχος” της οργάνωσης, όπως μετέδωσε το al Qahera News, μέσο ενημέρωσης που πρόσκειται στις υπηρεσίες Πληροφοριών της Αιγύπτου.

“Δείξαμε όλη την ευελιξία που χρειάζεται για να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά η ισραηλινή κατοχή εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε δέσμευση να σταματήσει την επίθεση και να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη Λωρίδα της Γάζας”, επεσήμανε από την πλευρά του στέλεχος της Χαμάς στο Reuters.

“Η κατοχή και οι Αμερικάνοι ευθύνονται για την απουσία συμφωνίας μέχρι στιγμής διότι δεν θέλουν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος εναντίον του λαού μας”, πρόσθεσε.

Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να δεχθεί μια συμφωνία μόνο αν περιλαμβάνει μόνιμη εκεχειρία και πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Παρά τις διεθνείς πιέσεις το Ισραήλ τονίζει ότι θέλει να καταστρέψει τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.