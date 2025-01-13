Βρετανία: Νέα έρευνα για τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη ζητά η απόγονος ενός από τα θύματα

Η απόγονος ενός από τα θύματα του Τζακ του Αντεροβγάλτη ζήτησε να διεξαχθεί μια νέα έρευνα για τα εγκλήματα που συγκλόνισαν το Λονδίνο στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς αναλύσεις γενετικού υλικού οδηγούν σε νέες εικασίες για τον διασημότερο κατά συρροή δολοφόνο στην ιστορία.

Τα φρικτά εγκλήματα του Τζακ του Αντεροβγάλτη τρομοκράτησαν το 1888 τους κατοίκους της φτωχικής συνοικίας Γουαϊτσάμπελ, στο ανατολικό Λονδίνο. Η ταυτότητά του παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη: έχουν διατυπωθεί, χωρίς απτές αποδείξεις, διάφορες θεωρίες και αναφέρθηκαν τα ονόματα δεκάδων υπόπτων, ακόμη και μελών της βασιλικής οικογένειας και πρωθυπουργών.

Το 2014 ωστόσο, ο Βρετανός συγγραφέας Ράσελ Έντουαρντς δήλωσε ότι έλυσε το μυστήριο, χάρη στο DNA που βρέθηκε σε ένα σάλι, στο σημείο όπου σκοτώθηκε το τέταρτο θύμα, η Κάθριν Έντοους, στις 30 Σεπτεμβρίου 1888. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης ονομαζόταν Άαρον Κοσμίνσκι και ήταν ένας Εβραίος μετανάστης από την Πολωνία που εργαζόταν ως κουρέας. Ο Κοσμίνσκι ήταν ένας από τους βασικούς υπόπτους και σε προηγούμενες έρευνες.

@Russell Edwards - Έτσι θα έμοιαζε ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης στα τέλη του 19ου αιώνα

Ένας αστυνομικός είχε μαζέψει το σάλι και το έδωσε στη γυναίκα του. Εκείνη όμως αρνήθηκε να το φέρει και το άφησε έτσι όπως ήταν, μέσα σε ένα κουτί. Αργότερα, το σάλι κατέληξε στο Μουσείο Εγκληματολογίας της Σκότλαντ Γιαρντ.



Η Κάθριν Έντοους ήταν μια γυναίκα 46 ετών που εκδιδόταν περιστασιακά. Ο δολοφόνος της έκοψε το λαιμό και της χάραξε το πρόσωπο.

Ο Ράσελ Έντουαρντς, με τη στήριξη της Κάρεν Μίλερ, απογόνου της Κάθριν Έντοους, ζήτησε να ανοίξει και πάλι ο φάκελος για τη δολοφονία.

Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης «γράφτηκε στην Ιστορία ως διάσημο πρόσωπο» υπογράμμισε η Μίλερ σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην Daily Mail. «Ο κόσμος ξεχνά ότι τα θύματα δεν δικαιώθηκαν. Τώρα, έχουμε ανάγκη αυτήν την έρευνα για να κατονομάσουμε και νομικά τον δράστη», πρόσθεσε.

Ο Κοσμίνσκι γεννήθηκε στην Κλοντάβα της κεντρικής Πολωνίας το 1865. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο ανατολικό Λονδίνο τη δεκαετία του 1880 και ζούσε κοντά στην περιοχή όπου διαπράχθηκαν τα εγκλήματα, κοντά στις αποβάθρες του λιμανιού.

Η εικασία του Έντουαρντς είχε επικριθεί αμέσως μόλις διατυπώθηκε. Εξάλλου, το 2023, η τρισεγγονή ενός αστυνομικού που είχε ερευνήσει τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη διαβεβαίωσε ότι ανακάλυψε την ταυτότητά του. Υποστήριξε ότι ο κατά συρροή δολοφόνος ήταν ο Χάιαμ Χάιαμς, ένας κατασκευαστής πούρων, επιληπτικός και αλκοολικός, που μπαινόβγαινε σε ψυχιατρικές κλινικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

