Ένα εξελιγμένο τούνελ, εξοπλισμένο με ηλεκτρικό ρεύμα και λειτουργικό σύστημα εξαερισμού, το οποίο χρησιμοποιούσαν λαθρέμποροι για να μεταφέρουν ναρκωτικά μεταξύ του Ελ Πάσο, του Τέξας και του Χουάρεζ του Μεξικού, ανακάλυψαν ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ.

Το βίντεο από το εσωτερικό της σήραγγας, δείχνει τη διαδρομή κάτω από τα σύνορα που χρησιμοποιούσαν οι λαθρέμποροι για να μεταφέρουν ανθρώπους και ναρκωτικά μέσα και έξω από τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στη New York Post, ο επικεφαλής ειδικός πράκτορας, Jason Stevens, είπε ότι οι «διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις πιστεύουν λανθασμένα ότι μπορούν να αποφύγουν τον εντοπισμό» προσθέτοντας ότι «η πρόσφατη ανακάλυψη αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις επιχειρήσεις τους, καθώς αναδεικνύει την ικανότητά μας να διαταράσσουμε τα εξελιγμένα δίκτυα λαθρεμπορίου τους»

Η ανακάλυψη της σήραγγας στο Ελ Πάσο έρχεται μετά την ανακάλυψη από τους συνοριακούς αξιωματούχους της τρίτης σήραγγας λαθρεμπορίου στην περιοχή των συνόρων Αριζόνα-Μεξικό.

Αμερικανοί και Μεξικανοί αξιωματούχοι έχουν συνεργαστεί για να εξουδετερώσουν αυτές τις ύποπτες «σήραγγες των ναρκωτικών» προς τις ΗΠΑ, με τη σήραγγα της Αριζόνα να ανακαλύπτεται ενώ βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή στο Σαν Λουίς Ρίο Κολοράντο του Μεξικού.

Η μεγαλύτερη γνωστή σήραγγα ναρκωτικών μεταξύ των ΗΠΑ αποκαλύφθηκε το 2020, μεταξύ της Τιχουάνα, Μεξικού, Σαν Ντιέγκο και Καλιφόρνιας.

Ήταν εξοπλισμένη ακόμη και με σιδηροδρομικό σύστημα και ανελκυστήρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ.

