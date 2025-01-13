Φίτσο: Κάλεσε τον Ζελένσκι σε συνομιλίες για τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου

Μετά τις απειλές για αντίποινα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο προσκάλεσε σήμερα Δευτέρα τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνομιλίες σχετικά με τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου. Οι δύο χώρες έχουν έρθει σε ρήξη, αφότου το Κίεβο σταμάτησε τις αποστολές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από τις αρχές του μήνα μετά τη λήξη της συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

«Μια τέτοια συνάντηση θα δημιουργήσει μια καλή βάση για μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις προμήθειες φυσικού αερίου στη Σλοβακία και σε άλλες χώρες μέσω του ουκρανικού εδάφους», ανέφερε ο Φίτσο σε ανοιχτή επιστολή προς τον Ζελένσκι.

Προ ημερών ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας απείλησε εκ νέου με αντίποινα την Ουκρανία, εάν δεν ξαναρχίσει τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μετά τις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Φίτσο τόνισε ότι η Σλοβακία μπορεί να διακόψει την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία, να σταματήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσει ή να αποσύρει τα οφέλη για τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Πρόκειται για απειλή που είχε διατυπώσει και στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τους Σλοβάκους πολίτες.

«Το λέω πολύ ξεκάθαρα. Εάν αυτό το πρόβλημα δεν λυθεί, η κυβέρνηση της Σλοβακίας θα λάβει σύντομα σκληρά μέτρα. Ναι, κάποιοι μπορεί να πουν ότι είναι σκληρό αυτό που λέω τώρα, αλλά είναι επίσης σκληρό αυτό που κάνει ο Ζελένσκι σε εμάς και αυτό που κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε ο Ρόμπερτ Φίτσο.

Ένας αγωγός που διέρχεται μέσω της Ουκρανίας ήταν ένα από τα τέσσερα δίκτυα μέσω των οποίων έρεε το ρωσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κίεβο αποφάσισε να σταματήσει αυτή τη ροή καθώς η συμφωνία διαμετακόμισης που είχε υπογραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου έληξε στα τέλη του 2024.

Σε ανάρτηση στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η απόφαση να σταματήσει η ροή σημαίνει ότι η Μόσχα θα χάσει μια από τις πιο κερδοφόρες και γεωγραφικά προσβάσιμες αγορές της.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός επισήμανε το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις στο ρωσικό φυσικό αέριο, και ότι σημαντικά φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου συνεχίζουν να ρέουν ανατολικά, ακόμη και όταν οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει τις εξαγωγές προς την ΕΕ για να αντισταθμίσουν εν μέρει την τεράστια πτώση των ροών από αγωγούς από τον άλλοτε μεγαλύτερο προμηθευτή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

