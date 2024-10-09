Τζακ ο Αντεροβγάλτης: Αποκαλύφθηκε το πρόσωπό του για πρώτη φορά

Το πρόσωπο του Τζακ του Αντεροβγάλτη – του πιο διάσημου serial killer όλων των εποχών - αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά μετά από 135 χρόνια, από έναν συγγραφέα που μελετά την υπόθεση για 30 χρόνια και ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρήκε και το κίνητρο του διαβόητου δολοφόνου, που σκότωνε και ακρωτηρίαζε τα θύματά του.

Ο Dr Ράσελ Έντουαρντς χρησιμοποίησε στοιχεία DNA από το σάλι ενός από τα θύματα για να «αποδείξει» ότι ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης ήταν στην πραγματικότητα ο Άαρον Κοσμίνσκι, ένας Εβραίος μετανάστης από την Πολωνία που ήταν ένας από τους κύριους ύποπτους κατά τις φρικτές δολοφονίες του Γουάιττσαπελ.

Ο ερευνητής χρησιμοποίησε επίσης μία νέα τελευταία τεχνολογία αναδιαμόρφωσης προσώπου για να δημιουργήσει την πρώτη, ολοκληρωμένη ασπρόμαυρη εικόνα για το πώς θα ήταν ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης την εποχή που σκόρπιζε τον τρόμο στα τέλη του 19ου αιώνα στο Λονδίνο, σε ηλικία 23 περίπου ετών.

@Russell Edwards - Έτσι θα έμοιαζε ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης στα τέλη του 19ου αιώνα

Χωρίς να έχουν βρεθεί ποτέ γνωστές φωτογραφίες του Κοσμίνσκι, ο Έντουαρντς επικοινώνησε με τους απογόνους του για να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα ιστορικά οικογενειακά πορτρέτα βάση των οποίων - και με την χρήση της τεχνολογίας - δημιούργησε την πρώτη αληθοφανή εικόνα του Τζακ του Αντεροβγάλτη.

Τα θύματα του Τζακ του Αντεροβγάλτη ήταν κυρίως ιερόδουλες, που τις δολοφονούσε σε σε δημόσιους χώρους νυχτερινές ώρες, το διάστημα από τον Νοέμβριο μέχρι τον Αύγουστο του 1988.

Ο λαιμός των θυμάτων ήταν κομμένος και το σώμα ήταν ακρωτηριασμένο. Μάλιστα, η αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων από τρία θύματα έκανε μερικούς αστυνομικούς της εποχής να πιστεύουν πως ο δολοφόνος κατείχε ανατομική ή χειρουργική γνώση.

Ο Κοσμίνσκι γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1865 στη Βαρσοβία, και ήταν το μικρότερο από τα επτά παιδιά της οικογένειας. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν μόλις 8 ετών και η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε.

Ιστορικά ντοκουμέντα και αρχεία τα οποία επικαλείται ο Edwards, δείχνουν ότι μπορεί να είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατριό του.

Το 1882, έξι χρόνια πριν από τους φόνους, η οικογένεια κατέφυγε στο East End του Λονδίνου για να γλιτώσει από τον αντισημιτισμό που εξαπλώθηκε σε όλη την ανατολική Ευρώπη μετά το θάνατο του Τσάρου Αλέξανδρου Β' ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο Κοσμίνσκι δεν συνελήφθη ποτέ και το μυστήριο γύρω από την προσωπικότητά του παραμένει αναλλοίωτο.



