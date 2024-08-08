Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του ρατσισμού στη Βρετανία συγκεντρώθηκαν σε πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη τη χώρα μετά από μια εβδομάδα ταραχών κατά των μεταναστών.

Οι συγκεντρώσεις σε σημεία όπου αναμένονταν διαδηλώσεις κατά των μεταναστών - συμπεριλαμβανομένου του βόρειου Λονδίνου, του Μπρίστολ και του Νιούκαστλ - ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, με τους αντιδιαδηλωτές να φωνάζουν "πρόσφυγες είστε ευπρόσδεκτοι εδώ».

Brighton, England, Aug. 7 — A huge left-wing crowd has gathered to protest in support of open borders and migrants. pic.twitter.com/Hdftpej64a — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) August 7, 2024

Η αστυνομία είχε προετοιμαστεί για περαιτέρω βία, με χιλιάδες αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί, αναμένοντας να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 100 διαδηλώσεις.

Οι ταραχές πυροδοτήθηκαν από την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο ότι ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ στις 29 Ιουλίου ήταν ένας μουσουλμάνος αιτών άσυλο.

Τζαμιά και ξενοδοχεία που στεγάζουν αιτούντες άσυλο ήταν μεταξύ των σημείων που έγιναν στόχος κατά τη διάρκεια της αναταραχής, ενώ καταστήματα κάηκαν και λεηλατήθηκαν .

Την Τετάρτη, σε κεντρικούς δρόμους σε όλη την Αγγλία, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων είχαν ασφαλίσει τις βιτρίνες και έκλεισαν νωρίς εν αναμονή περαιτέρω βίας.

Thousands of anti-racism protesters gathered on streets across Britain to challenge expected far-right groups that failed to materialize, after a series of riots that erupted after three young girls were killed in a knife attack in Southport, England https://t.co/dFbcdrhauH pic.twitter.com/8DpOKcsk0D — Reuters (@Reuters) August 8, 2024

Οι δικηγόροι που αντικείμενο τη μετανάστευση είχαν ενημερωθεί από την αστυνομία να εργάζονται από το σπίτι, αφού λίστες δικηγορικών εταιρειών και συμβουλευτικών πρακτορείων κοινοποιήθηκαν σε ομάδες ως πιθανοί στόχοι.

Ωστόσο, λίγες μόνο συλλήψεις αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, καθώς οι διαδηλώσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές.

Στο Λίβερπουλ , εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από ένα γραφείο υπηρεσιών ασύλου, του οποίου τα παράθυρα είχαν παρέμεναν ερμητικά κλειστά για την ασφάλεια των μεταναστών.

Στο Λονδίνο, η Μητροπολιτική Αστυνομία είπε ότι χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις στο Walthamstow και στο North Finchley , οι οποίες «πραγματοποιήθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια».

Περίπου 1.500 αντιδιαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Μπρίστολ, όπου συμμετείχαν συνδικαλιστές, αντιφασίστες και μέλη της μαύρης και ασιατικής κοινότητας

Στο Μπράιτον, οκτώ διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο ενός δικηγόρου ειδικευμένου στο προσφυγικό δίκαιο, αλλά περικυκλώθηκαν από 2.000 αντιδιαδηλωτές και αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ένα κτίριο που κι εκείνο στη συνέχεια περικυκλώθηκε από την αστυνομία.

Στο Newcastle , περίπου 1.000 αντιδιαδηλωτές, κυρίως μουσουλμάνοι, κατέλαβαν το πεζοδρόμιο μπροστά από το Beacon Centre, όπου μια επιχείρηση υπηρεσιών σε μετανάστες βρισκόταν σε στη λίστα με τους πιθανούς στόχους

Στο Σαουθάμπτον , περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας συνθήματα όπως «ρατσιστές πηγαίντε σπίτια σας» και «έξω ο ρατσισμός από τους δρόμους μας». Περίπου 10 διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης έφτασαν επίσης στην περιοχή, με τις δύο ομάδες να διαδηλώνουν χωριστά.

Συνολικά, έχουν γίνει περισσότερες από 400 συλλήψεις σε σχέση με τις ταραχές που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα ενώ σε περισσότερα από 140 άτομα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και ορισμένα έχουν ήδη καταδικαστεί.

Τρεις άνδρες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για βίαιη αναταραχή στο Σάουθπορτ και στο Λίβερπουλ.

Οι ειρηνικές διαδηλώσεις το απόγευμα της Τετάρτης εγείρουν το ερώτημα εάν περιορίσουν τις βίαιες ρατσιστικές διαδηλώσεις.



Πηγή: skai.gr

