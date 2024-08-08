Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χεζμπολάχ είναι πιο έτοιμη από το Ιράν για ένα μεγάλο χτύπημα

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι η Χεζμπολάχ, και όχι το Ιράν, θα είναι η πρώτη που θα εξαπολύσει μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης την Τετάρτη.

Επικαλούμενο δύο πηγές, το CNN ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ φαίνεται ολοένα και πιο έτοιμη να ενεργήσει εναντίον του Ισραήλ «ανεξάρτητα» από μια αναμενόμενη απάντηση του Ιράν στις πρόσφατες δολοφονίες του Σουκρ και του Χανίγια.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ κινείται πιο γρήγορα από το Ιράν στην προετοιμασία μιας επίθεσης, την οποία φαίνεται ότι θα εξαπολύσει τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, πολλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν φαίνεται να συνεχίζει να εκτελεί τα σχέδιά του για αντίποινα. Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος φέρεται να είπε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη κάνει ορισμένες -αλλά όχι όλες- από τις αναμενόμενες προετοιμασίες για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον Ισραήλ.

Η δεύτερη πηγή είπε ότι σε αντίθεση με το Ιράν, η Χεζμπολάχ μπορεί πιθανότατα να ξεκινήσει μια επίθεση. Η πηγή πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές πώς ή εάν το Ιράν και η Χεζμπολάχ συνεργάζονται σε μια πιθανή επίθεση και ότι ορισμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μπορεί να μην συμφωνούν σχετικά με το πώς θα προχωρήσουν.

Εν τω μεταξύ, το Channel 12 ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει διαμηνύσει τόσο στη Χεζμπολάχ όσο και στο Ιράν ότι οποιαδήποτε βλάβη σε αμάχους στο Ισραήλ θα είναι κόκκινη γραμμή, η οποία θα οδηγήσει σε ασύμμετρη απάντηση.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Ισραήλ είναι έτοιμο για πιθανές επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές ή στόχους στο εξωτερικό, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες που να φανερώνουν σχέδια εναντίον συγκεκριμένων στόχων.

Το ίδιο μέσο ανέφερε επίσης ότι ο υπουργός Άμυνας Γκαλάντ συμμετείχε σε σύσκεψη με θέμα την έκδοση προειδοποίησης τους Ισραηλινούς πολίτες. Ωστόσο, απόφαση δεν ελήφθη, λόγω ανησυχιών μήπςως η πληροφορία διαρρεύσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν φέρεται να παρακάλεσε τον αγιατολάχ Χαμενεΐ να αποφύγει μια άμεση επίθεση στο Ισραήλ, προειδοποιώντας για τις συνέπειες.

Πηγή: skai.gr

